Carnaval Carnaval 2026: Aurora dos Carnavais emociona com o romantismo dos blocos líricos Ao longo do final de semana, 28 blocos se apresentaram em palco montado na Rua da Aurora

A 27ª edição do Aurora dos Carnavais esbanjou simpatia e levou emoção ao público presente na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, Zona Central do Recife, neste domingo (1º), no último dia de apresentações. Ao todo, 28 blocos levaram alegria, cores e muito música.

A concentração se deu na altura do Monumento Tortura Nunca Mais, reunindo mais de uma dezena de belos estandartes, criando uma bela paisagem. Em seguida, as flabelistas percorreram um pequeno trajeto até o palco, onde encontraram o público ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais.

Clarinetes, flautas, bandolins, violões e pandeiros foram alguns dos instrumentos que embalaram o frevo canção, transformando o momento em um culto ao romantismo dos velhos carnavais e celebração ao Recife. Em um ambiente de paz e harmonia, quem esteve presente pôde sentir um pouco dos velhos tempos.

Gerações

Com mais de 50 anos de história e um dos mais cultuados blocos líricos de Pernambuco, o Bloco da Saudade se fez presente em mais uma edição. Fazendo parte da agremiação há sete anos, Marília Isabela portou o estandarte durante o desfile e a apresentação, fazendo questão de expressar sua gratidão pela oportunidade.

"O Carnaval está no nosso DNA, no imaginário e na nossa cultura. Fazer parte do Bloco da Saudade, que recorda todos os antigos blocos líricos, é algo que posso dizer que é muito gratificante. Fico muito feliz e honrada pelo bloco me permitir vivenciar esse sonho, que desde criança, quando via os blocos passarem, admirando, e hoje posso viver isso. Estou muito feliz", contou.

Reunindo blocos do interior ao litoral, o festival é um espaço de renovação da tradição e de chegada de novos grupos. Juntando pessoas mais maduras desfilando, cantando e se divertindo ao lado de jovens que estão chegando agora, o futuro do frevo parece estar assegurado por mais gerações.

Sentimento

Fundado em 2017, na cidade de Paudalho, o Bloco Magia Lírica alaranjou a Rua da Aurora e é mais um exemplo de renovação. Participante desde os primeiros desfiles do bloco, a aposentada Marize dos Anjos expressou seu sentimento ao participar da Aurora dos Carnavais.



"Desde 2018, quando conseguimos nos organizar, estamos aqui presentes nos carnavais, aceitando todos os convites. Estivemos aqui no ano passado e agora estamos aqui novamente", começou.

Afirmando ser uma atividade que gosta muito de exercer, a flabelista se diz de alma leve e garante ser muito feliz de se juntar com as amigas no Magio Lírica.

"Gosto muito de fazer parte do bloco. Quando estou aqui, parece que me sinto mais jovem. Muitas das integrantes já são aposentadas, já não temos mais tanto o que fazer; mas não é só por isso, parece que a alma fica leve, nos sentimos mais jovens, é uma grande diversão do nosso dia a dia e posso dizer que gostamos de participar dos blocos, é algo muito lindo de se viver".

