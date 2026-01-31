A- A+

CARNAVAL Aurora dos Carnavais abre alas para o saudosismo do Frevo de Bloco no Recife Evento que faz parte da tradição do Carnaval do Recife reuniu blocos líricos e foliões e continua no domingo (1º)

A Rua da Aurora abriu alas para o saudosismo do frevo-canção com Aurora dos Carnavais que, neste sábado (31), realizou o primeiro dia da sua 27ª edição, em um cortejo de emoções.

A concentração iniciou por volta das 16h, próximo ao monumento Tortura Nunca Mais. Há quase três décadas sendo tradição do Carnaval do Recife, o desfile reúne, nos dois dias, 28 blocos líricos que fazem parte do encontro.

Este ano, o flabelo do Aurora está sendo carregado pela flabelista do Bloco Lírico Compositores e Foliões no primeiro dia das celebrações (31), e pela flabelista do Bloco Lírico Folguedos de Surubim, neste domingo (1º), segundo dia.

Morador do bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, Miguel Bandeira, de 17 anos, ressalta a importância do Aurora dos Carnavais e do seu papel em aproximar a população da cultura carnavalesca recifense.

"Essa exposição cultural que a gente está presenciando é algo muito bonito, é algo que nos traz uma imersão na nossa cultura, nos faz aproveitar quem nós somos, de onde viemos e o que a gente representa. Então, eu acho que é muito interessante, muito importante a gente estar compartilhando e vivenciando isso a cada dia", destacou.

Fundadora do bloco Estrela da Ilha, de Itamaracá, no Litoral Norte do estado, Lúcia de Paula falou sobre a experiência de se apresentar pelo segundo ano consecutivo no Aurora dos Carnavais. Além disso, o bloco também comemora o seu segundo ano de fundação.

"Estamos nos apresentando no Aurora dos Carnavais pelo segundo ano seguido. Nosso bloco surgiu no ano de 2024, quando um grupo de amigas sonhou em trazer para Itamaracá um bloco lírico e assim nasceu a Estrela da Ilha. Estar aqui prestigiando o Carnaval do Recife é sempre um prazer, principalmente porque nós podemos transmitir a experiência de vivenciar a grandeza musical e cultural da Ilha de Itamaracá", pontuou.

Alguns integrantes do bloco Estrela da Ilha, fundado na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

O primeiro dia do Aurora dos Carnavais neste sábado recebeu os 14 primeiros blocos: Som de Serenata, Estrela da Ilha, Flor do Eucalipto, Edite no Cordão, Compositores e Foliões, Utopia e Paixão, Flabelo do Amor, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Flabelo Encantado, Batutas, Flores do Capibaribe, Com Você no Coração e Flores.

No pequeno trajeto realizado, as flabelistas se encontraram com os foliões ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais. Banjo, bandolim, flauta, violão, cavaquinho, pandeiro, clarinete se uniram para embalar as canções de frevo que falam de romantismo, saudade e beleza, em uma celebração aos antigos carnavais que resgata o amor pela cidade do Recife.

“Os frevos cantados nos blocos falam também da cidade, dos personagens históricos da nossa cultura e esse conjunto todo reforça a relação do recifense com seu território de maneira sempre muito afetuosa. Tudo isso por meio do frevo”, destaca a pesquisadora da cultura popular e assessora técnica de Política Cultural da Secretaria de Cultura do Recife, Carmem Lélis.

Outra característica dos blocos líricos é a chegada de novos grupos que todos os anos se formam na cidade. “A cada ano novos blocos líricos surgem e isso reforça a importância dessa modalidade do frevo que permanece tão viva. Essa é uma característica muito interessante: pessoas mais maduras desfilando, cantando e se divertindo ao lado de jovens que estão chegando agora”, completou.

Aurora dos Carnavais segue

O Aurora dos Carnavais segue celebrando o lirismo do frevo neste domingo (1º), no segundo dia desta edição do encontro.

A programação dá continuidade ao cortejo pela Rua da Aurora, reunindo novamente os blocos líricos, flabelistas e foliões em mais um momento de exaltação à memória, à música e às tradições do Carnaval do Recife.

O segundo dia do evento receberá os outros 14 blocos: Folguedos de Surubim, Lira do Carpina, Magia Lírica, Verde Linho, Damas e Valetes, Sempre Feliz, Flor do Tamarindo, Confete e Serpentina, Ilusões, Flores do Paulista, Boêmios da Boa Vista, Seresteiros de Salgadinho, Amantes das Flores e Saudade.

