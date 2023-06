A- A+

SOLIDARIEDADE Aurora oferece corte de cabelo gratuito em prol das crianças com câncer do NACC A iniciativa tem início nesta terça-feira (6); a cabeleireira Giselle Suhany foi a primeira a aceitar a proposta

Depois da primeira fase da campanha de doação de cabelo da Aurora para crianças com câncer do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), em que a ação arrecadou dez vezes mais mechas que a instituição recebia comumente, a iniciativa do canal influencer do bem, @comaurora_, entra em nova etapa.

Para incentivar ainda mais doações, a idealizadora do projeto, a jornalista e colunista na Folha de Pernambuco, Isabela Pontes, criou o projeto “Adote a Campanha da Aurora” como forma de viabilizar o corte gratuito para quem é tocado pela solidariedade, mas não tem condições de pagar ou quer um estímulo a mais.

Ela conseguiu parcerias com salões de beleza e profissionais voluntários para a causa. “Muitos seguidores nos procuraram perguntando se tínhamos corte gratuito e, infelizmente, essas pessoas deixaram de doar por isso. Foi aí que veio a ideia de irmos atrás de voluntários”, disse.

A primeira a dizer sim para a ideia foi a cabeleireira Giselle Suhany. “Eu me senti tocada com esse lindo projeto, que em tão pouco tempo, já está consolidado. Quero fazer parte dessa corrente do bem e poder ajudar, indiretamente, não só essas crianças como as mães, que já sofrem demais vendo seu filho passar pelo tratamento”, afirmou a cabeleireira.

Criadora do projeto com as 500 mechas de cabelos doadas (Foto: Arquivo pessoal)

“A proposta é que a cada mês um salão adote a iniciativa e ofereça o corte num dia da semana. Já temos corte gratuito para os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro. O objetivo é que seja uma campanha contínua", afirmou Isabela Pontes.

Os cabeleireiros e salões que quiserem abraçar a causa e realizar corte gratuito num dia na semana, por no mínimo um mês, basta entrar em contato através do @comaurora_. O convite vale para Pernambuco inteiro.

Quem deseja realizar o corte para doação, é só agendar através do 81 98202-4713. Em junho, os cortes gratuitos da Aurora serão nas terças-feiras no salão de Gisele, que fica na Rua Dona Olegarinha da Cunha, número 113, no bairro de Casa Forte, no Recife.

