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PERNAMBUCO Ausência de oxigênio e Super El Niño: biólogo detalha possível causa da morte de peixes em Bezerros Caso aconteceu na manhã da sexta-feira (6) e mobilizou equipes da prefeitura da cidade, que investiga motivo das mortes

A ausência total de oxigênio na água pode ter sido a causa da morte de milhares de peixes na Barragem do Estado, também conhecida como Barragem do Governo, localizada nas proximidades do Sítio Cocos, na zona rural de Bezerros, Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na manhã da sexta-feira (6).

"Eu acredito muito que nessa barragem pode ter gerado uma anóxia, que é uma ausência total de oxigênio. Então todo indivíduo que está lá dentro e depende de oxigênio para sobreviver, infelizmente vai vir a óbito. Porque a quantidade de oxigênio no ambiente está praticamente zerada, visto que o excesso de matéria orgânica está predominando naquele ambiente aquático", afirmou o biólogo André Maia à Folha de Pernambuco.

Como acontece

O biólogo explicou que tudo começa pela eutrofização, que é uma quantidade de nutrientes elevada dentro de ambientes aquáticos. Segundo André Maia, por mais que a existência de matéria orgânica em um ecossistema seja importante, o excesso pode ser prejudicial, ainda mais por conta da ação humana.

"Principalmente pela liberação de esgoto ou então por fertilizante das lavouras que termina colocando em excesso. NPK, nitrato, fosfato e potássio. Para você ter uma ideia, esse adubo químico muitas vezes gera um impacto muito maior do que o agrotóxico. O excesso do adubo químico depois vem uma chuva e termina lixiviando tudo. Arrastando tudo do solo para o ambiente aquático e aí começa um impacto ambiental chamado de eutrofização", explicou.

Peixes foram encontrados mortos e boiando em uma barragem em Bezerros - Foto: Renata Sales/GECOM/PMB

Segundo o especialista, a primeira coisa que acontece com o excesso de matéria orgânica é a proliferação de algas, que, em grande quantidade, formam uma camada na superfície, o que impede a passagem de luz. "Isso faz com que as algas que fiquem mais embaixo venham a morrer. Isso porque não tem mais passagem de luz", disse.

A morte das algas aumenta a ação de agentes decompositores (fungos e bactérias) naquele ecossistema. Esses organismos consomem oxigênio e se "reproduzem freneticamente" nesse local com tanta matéria para ser decomposta, o que vai desequilibrando a vida no local.

"Com essa demanda tão grande, o oxigênio começa a diminuir drasticamente. E aí, os animais que precisam muito de oxigênio, como é o caso dos peixes, começam a morrer em grande quantidade", disse.

Super El Niño pode ser outro fator

O biólogo lembrou também que, atualmente, a população enfrenta o chamado "Super El Niño". O fenômeno climático atinge várias partes do globo com muita intensidade no segundo semestre de 2026 e começar a perder força no início de 2027.

Em Pernambuco, a população já nota os efeitos, sobretudo com o aumento das temperaturas e secura do ar. As principais regiões atingidas são o Sertão e o Agreste, com algumas cidades atingindo máxima de 40ºC, com alta umidade.

Segundo André Maia, o aumento das temperaturas pode ter interferido na morte dos animais em Bezerros. "Isso termina potencializando porque a temperatura alta faz com que o oxigênio saia da água com maior frequência", disse.

Milhares de peixes são encontrados mortos em barragem na zona rural de Bezerros, no Agreste. - Foto: Renata Sales/GECOM/PMB

"É a mesma coisa um refrigerante. Se você pega um refrigerante que está quente e você abre ele, você percebe que ele vai sair muito gás e ele vai terminar derramando o refrigerante fora, porque muito quente termina expulsando o oxigênio e o CO2 que está dentro do ambiente aquático", exemplificou.

Prefeitura investiga

Por meio de nota, a gestão municipal informou que enviou equipes da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Saúde ao local já na sexta. Os profissionais fazem a análise da situação, coleta de amostra da água, orientam os moradores da comunidade e região.

A prefeitura também não atestou a causa das mortes dos peixes, mas, em nota, afirmou que "o desequilíbrio metabólico nos organismos vivos que habitam o reservatório podem ter sido afetados pela baixa capacidade de oxigênio na água (hipóxia)".

"Fatores como temperaturas elevadas, redução do volume de água podem comprometer às condições de sobrevivência da fauna aquática, especialmente na concentração de oxigênio na água", completou.



Orientação para a população

A prefeitura informou ainda que a orientação das equipes para a população é de que "evite o contato direto com à água e também não permita o consumo pelos rebanhos locais".

"A prefeitura de Bezerros reforça que está acompanhando e monitorando a situação e prestando toda assistência necessária aos agricultores, produtores e moradores da comunidade. As equipes estão à disposição para mais informações e/ou esclarecimentos", finalizou.

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