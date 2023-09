A- A+

G20 Ausência de Xi no G20 sugere mudança de prioridades diplomáticas da China Possível ausência contrastou com seu protagonismo em agosto na cúpula do grupo Brics de economias emergentes na África do Sul

A decisão de Xi Jinping de ausentar-se da cúpula do G20 sugere um enfraquecimento das relações da China com outras potências, assim como um crescente sigilo na cúpula do Partido Comunista, indicaram analistas à AFP.

O Ministério de Relações Exteriores chinês disse na segunda-feira (4) que o primeiro-ministro Li Qiang representará o país na cúpula de líderes das principais economias mundiais em Nova Délhi neste fim de semana, confirmando de fato a ausência do presidente Xi.

Pequim não explicou os motivos da decisão de Xi, que não faltou a nenhuma destas cúpulas desde sua chegada ao poder, com exceção de Roma em 2021, da qual participou por videoconferência devido às restrições da covid.

Sua possível ausência contrastou com seu protagonismo em agosto na cúpula do grupo Brics de economias emergentes na África do Sul, na qual a admissão de novos membros foi aprovada.

Ao priorizar os laços com o mundo em desenvolvimento, Pequim tenta "criar uma alternativa (...) à ordem internacional liberal dominada pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial", disse Steve Tsang, diretor do SOAS China Institute na Universidade de Londres.

Este realinhamento “é amistoso para a China, mas sinocêntrico, já que busca e consolida apoio no Sul Global”, disse.

“O G20 (...) não é algo que a China possa dominar, por isso tem menos prioridade”, acrescentou Tsang.

A ausência no G20 também mina as esperanças de novos intercâmbios com as potências ocidentais depois do papel central reforçado por Xi na última cúpula de novembro na ilha da Indonésia de Bali.

Tensões com a Índia

Os especialistas atribuem a decisão, em parte, às longas datas com o organizador do país, a Índia.

“As relações China-Índia não têm sido tranquilas desde 2020 e a China tem se queixado de que a Índia usa o G20 para consolidar as suas reivindicações sobre territórios disputados”, disse Yun Sun, diretora do programa sobre a China no think tank americano Stimson Center .

Pequim e Nova Dhéli enfrentam uma disputa há décadas na fronteira com o Himalaia, o que desencadeou problemas mortais nos últimos anos.

A Índia também declarou "maior oposição às reivindicações da China sobre o mar da China Meridional... e intensificou as suas restrições e proibições às exportações de tecnologia da China e ao investimento direto", disse Shi Yinhong, professor de Relações Internacionais na Universidade Renmin da China em Pequim.

Também estava previsto para este G20 um encontro entre Xi e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que na semana passada disse que ficaria "decepcionado" se o seu homólogo chinês não parecesse.

Mas a perspectiva “cada vez mais clara” de uma reunião em São Francisco em novembro, durante a cúpula da Apec, pode ter tornado a participação de Xi no G20 “menos imperativos”, disse Shi.

Sem explicação

Uma porta-voz da diplomacia chinesa evitou nesta semana as perguntas sobre a ausência de Xi e se limitou a repetir o comunicado, anunciando a viagem do primeiro-ministro Li à Índia.

O Partido Comunista Chinês revelou informações sobre seus líderes. Este sigilo foi deixado em evidências várias vezes recentemente.

O ex-ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, foi retirado da carga repentinamente em julho e não foi visto em público desde então.

Na cúpula dos Brics, Xi não foi convidado para um debate que havia programado e invejou seu ministro do Comércio.

Tsang, do Instituto SOAS, indica um possível problema de saúde de Xi, de 70 anos, além do desejo de "mais controle e sigilo" no processo de intermediação a "direção totalitária" da China.

Um diplomata de outro país do G20 disse à AFP que o presidente chinês pode querer evitar questões difíceis sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, que Pequim não condenou.

"O imperador não quer que lhe faça perguntas inconvenientes", disse ele.

