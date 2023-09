Ausentes na Assembleia da ONU, Putin e Xi marcam bilateral em Pequim em outubro

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou, nesta quarta-feira (20), que viajará à China em outubro, a convite do líder chinês, Xi Jinping. Em disputa aberta com o Ocidente em campos distintos, Moscou e Pequim moldaram suas agendas internacionais ao longo do mês para reforçar a oposição ao bloco liderado pelos EUA.

"Tive o prazer de aceitar o convite de Xi Jinping para visitar a China em outubro" disse Putin durante uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, segundo imagens transmitidas pela televisão estatal russa.

Tanto Putin quanto Xi evitaram os grandes encontros multilaterais com presença de Washington e seus principais aliados. Após se encontrarem na cúpula do Brics, na África do Sul, e ampliar o bloco com alguns rivais americanos, como o Irã, os líderes não-alinhados não compareceram nem ao G20, na Índia, e nem à Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Ao passo que não compareciam ao encontro em Nova Délhi, Putin e Xi receberam em seus países alguns dos líderes mais questionados pelo Ocidente — Kim Jong-un e Nicolás Maduro, respectivamente. O encontro de Putin e Kim, sobretudo, foi marcado por um forte discurso anti-Ocidente.

Desde o início da guerra na Ucrânia, analistas têm apontado a tendência da Rússia se tornar cada vez mais dependente economicamente da China, uma das maiores economias do mundo que não avaliza as sanções e embargos impostos por Washington. Pouco antes da guerra estourar, Pequim e Moscou anunciaram uma "parceria sem limites" entre os dois países.

Moscou e Pequim têm defendido o reforço da sua cooperação econômica e militar. Em agosto, os dois países realizaram manobras navais conjuntas no Oceano Pacífico.

Veja também

garimpo ilegal Polícia Federal reprime contrabando e venda de ouro venezuelano