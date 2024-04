A- A+

ABRIL AZUL "Austismo e Arte": evento dá destaque à expressão criativa em crianças com TEA no Recife Atividades acontecem até as 13h desta segunda-feira (15), com serviços de cidadania

Em meio ao Abril Azul, mês de conscientização para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), nesta segunda-feira (15), até as 15h, a população pode conferir o evento "Autismo e Arte".



A iniciativa veio da ONG Amar (Aliança de Mães e Famílias Raras). O objetivo de promover um momento para destaque da expressão criativa de pessoas que convivem com o autismo de diversas faixas etárias, além de suas famílias.

No local, também são ofertados gratuitamente serviços de cidadania, como a emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista), atendimento jurídico e de saúde. A ação acontece na sede da ONG Amar, localizada no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, zona sul do Recife.

No roteiro de atividades das crianças e adolescentes com autismo, então: musicoterapia com um pocket show com Tio Rodrigo e a Caixinha de Música. Segundo a organização, a ideia é "cantar, tocar e viver a musicalidade coletiva como possibilidade ao desenvolvimento integral infanto-juvenil".

Também está prevista a exposição de telas e apresentação de dança do Grupo Talento Raro, contação de histórias, poesias e cordel; exposição de artesanato das mães atípicas; painéis e Minioficinas interativas e palco livre para apresentações.

"A arte, em suas diversas formas, tem o poder de conectar indivíduos, oferecer uma plataforma para a autoexpressão e promover compreensão e empatia", ressaltou presidente da ONG Amar, Pollyana Dias. O evento conta com apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Defensoria Pública do Estado.

Serviço

O que: Evento para conscientização sobre autismo.

Quando: 15 de abril - segunda

Onde: Sede da AMAR, Parque Santos Dumont - Boa Viagem, Recife

Programação: 9h às 13h

- Abertura

- Exposição das telas e de outros recursos expressivos das crianças e adolescentes com autismo.

- Contação de Histórias com a Dra. Vanessa Izidoro (pediatra, artista plástica e voluntária)

- Poesia e Cordel com Edgar Diniz (poeta, escritor e educador)

- A experiência editorial inclusiva com Sofia Albuquerque (escritora com TEA da Saga A Rainha da Floresta)

- Poesias da Belinha

- Apresentação de Dança do Grupo Talentos Raros

- Exposição dos artesanatos das mães atípicas

- Painéis e minioficinas interativas

- Palco livre para apresentações espontâneas para crianças e adolescentes TEA (violão, dança, poesia...) – 30 minutos

- Encerramento

Serviços oferecidos:

- Emissão de CIPTEA (Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista)

- Distrito 6 (vacinação, aferição de pressão e glicose)

- Plantão Jurídico



