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TRABALHO Austrália aprova medida, e entregadores por aplicativo terão salário acima do mínimo do país Muitas plataformas controlam as tarefas e os salários, mas classificam os trabalhadores como contratados independentes

Centenas de milhares de entregadores por aplicativo receberão um grande aumento salarial na Austrália a partir da próxima semana.

A decisão da Comissão de Trabalho Justo, emitida na terça-feira (11), permitirá aos entregadores de plataformas como UberEats e HungryPanda receberem 31,30 dólares australianos (112 reais) por hora. O valor é superior ao salário mínimo do país, de 26,44 dólares australianos (95,72 reais).

Eles também devem contar com seguro contra acidentes de trabalho sob as novas regras, que entrarão em vigor em 17 de agosto. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte celebrou a decisão.

O Banco Mundial calculou em 2023 que havia até 435 mil trabalhadores em plataformas de entrega em todo o mundo, que não contam com as proteções trabalhistas de outros setores.

Muitas plataformas controlam as tarefas e os salários, mas classificam os trabalhadores como contratados independentes. Isso lhes permite, em muitos casos, ignorar exigências de salário mínimo, segurança no emprego e acesso à seguridade social.

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