ONDA DE CALOR Austrália declara estado de desastre por incêndios florestais Três pessoas, incluindo uma criança, estão desaparecidas em uma das áreas mais afetadas do estado

As autoridades da Austrália declararam neste sábado (10, data local) o estado de desastre depois que os incêndios florestais que assolam o sudeste do país destruíram casas e arrasaram grandes extensões de mata.

Uma onda de calor com temperaturas que superaram os 40°C afetou esta semana milhões de pessoas no estado de Victoria, com ventos quentes que alimentaram alguns dos focos mais perigosos desde os incêndios do chamado "Verão Negro" em 2019.

Um dos incêndios recentes mais destrutivos já arrasou quase 150 mil hectares perto de Longwood, uma região coberta de mata nativa.

As equipes dos bombeiros começaram a avaliar os danos, e os primeiros relatos indicam que pelo menos 20 casas foram destruídas na pequena localidade de Ruffy, a cerca de duas horas por estrada da capital do estado, Melbourne.

A primeira-ministra de Victoria, Jacinta Allan, declarou neste sábado o estado de desastre, que faculta aos bombeiros poderes de emergência para forçar evacuações.

"Trata-se de apenas uma coisa: proteger as vidas dos moradores", afirmou. "E isso envia uma mensagem clara: se lhe disserem que deve sair, saia."

Três pessoas, incluindo uma criança, estão desaparecidas em uma das áreas mais afetadas do estado.

Embora as condições tenham melhorado neste sábado pela manhã, mais de 30 incêndios florestais continuam ativos.

Os piores focos se limitaram a zonas rurais pouco povoadas, onde as localidades quase não superam as centenas de habitantes.

Registros feitos esta semana mostravam o céu noturno tingido de laranja enquanto as chamas perto de Longwood arrasavam a floresta.

"Havia brasa caindo por todas as partes. Era assustador", relatou o pecuarista Scott Purcell à emissora australiana ABC.

