MUNDO Austrália investiga influenciador americano por lutar com crocodilos Mike Holston, conhecido na internet como "therealtarzann", alega que os vídeos, que acumulam milhões de visualizações, têm "fins educativos"

As autoridades australianas investigam o influenciador americano Mike Holston, conhecido na internet como 'therealtarzann', após ele se gravar lutando com crocodilos selvagens no estado de Queensland, uma atividade considerada "extremamente perigosa e ilegal".

Em uma série de vídeos publicados em sua conta no Instagram, Holston aparece lutando com crocodilos de água salgada e de água doce.

Em uma das publicações, ele mergulha e sai da água segurando um réptil pelo pescoço, com sangue no cotovelo. "Ele me pegou, mas eu o peguei", afirma.

O influenciador disse que os vídeos, que acumulam milhões de visualizações, têm "fins educativos".

Mas suas ações geraram indignação na Austrália, onde a multa máxima por interferir com um crocodilo de água salgada é de 37.500 dólares australianos (24.800 dólares americanos, 134.000 reais).

O governo de Queensland disse na quarta-feira que está "investigando ativamente" os vídeos de Holston.

"Estas ações são extremamente perigosas e ilegais, e estamos explorando ativamente medidas rigorosas de cumprimento, incluindo multas, para dissuadir qualquer pessoa deste tipo de comportamento", afirmou o Departamento de Meio Ambiente.

Outra influenciadora americana provocou indignação em março, após a publicação de um vídeo no qual parecia incomodar um filhote de wombat na Austrália.

