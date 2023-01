A- A+

ANO NOVO Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul celebram chegada de 2023 Alguns países da Ásia como Japão e Coreia do Sul também adentraram no novo ano

Austrália e Nova Zelândia foram os primeiros a celebrar a virada do ano. Com um fuso horário muito a frente do brasileiro, Sydney foi uma das primeiras grandes cidades a receber 2023, recuperando sua coroa de "capital mundial do Ano Novo".

Alguns países da Ásia como Japão e Coreia do Sul também adentraram no novo ano. Ao todo, no mundo, sete países já deixaram 2022 para trás:

Rússia Oriental

Japão

Coreia

Nova Zelândia

Austrália

Papa Nova Guiné

Timor-Leste

