A- A+

MUDANÇAS CLIMÁTICAS Austrália propõe evacuar Ilhas Cocos no oceano Índico devido à elevação do nível do mar A proposta prevê que população, empresas e estradas sejam realocadas nos próximos 10 a 50 anos, porém o governo não especificou para onde os moradores seriam transferidos

O governo australiano propôs realocar centenas de moradores das Ilhas Cocos, no oceano Índico, na próxima década devido ao aumento do nível do mar.

O projeto das autoridades provocou indignação entre os mais de 600 habitantes deste território, localizado 2.936 quilômetros a oeste da Austrália e também conhecido como Ilhas Keeling.

As Ilhas Cocos são um grupo de 27 atóis com apenas cinco metros de altura. O território está ameaçado pela erosão costeira e pela elevação do nível do mar causada pela mudança climática.



Entre os 600 moradores das ilhas há os descendentes de trabalhadores malaios que foram levados ao local para trabalhar em cultivos de coco na década de 1830.

Os britânicos colonizaram essas ilhas em 1857, antes que a soberania do território fosse transferida para a Austrália em 1955.

A proposta de evacuação das ilhas foi tornada pública em janeiro e prevê que moradores, usinas de energia, estradas e empresas sejam realocados nos próximos 10 a 50 anos.

Essa opção é a mais "viável para proteger vidas de uma forma social, econômica e ambientalmente respeitosa", disse o relatório do governo, sem especificar onde essas populações seriam realocadas.

Frank Mills, diretor-geral do condado das Ilhas Coco, expressou "decepção" pelo fato de o governo não ter elaborado estratégias de longo prazo que permitiriam que os moradores permanecessem na ilha.

Mills não descartou tomar medidas legais contra o governo australiano.

Veja também