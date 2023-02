Austrália removerá câmeras de segurança chinesas de prédios públicos

A Austrália eliminará as câmeras de segurança de fabricação chinesa de seus prédios governamentais, anunciou o ministro da Defesa, Richard Marles, nesta quinta-feira (9), uma decisão criticada por Pequim.

Ao menos 913 câmeras de fabricação chinesa foram instaladas em mais de 250 estabelecimentos do governo da Austrália, incluindo os departamentos da Defesa, Relações Exteriores e Finanças, segundo dados oficiais compilados por um político da oposição.

Seguindo decisões parecidas dos Estados Unidos e do Reino Unido, Marles anunciou a remoção dessas câmeras dos prédios governamentais e de instalações militares.

Até mesmo o Memorial da Guerra, um complexo de 14 hectares em Canberra, removerá suas poucas câmeras de segurança chinesas "por precaução".

A porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, acusou a Austrália de "discriminar e reprimir as empresas chinesas" e pediu "um ambiente justo e não discriminatório" para elas.

O governo chinês sempre incentivou as empresas chinesas a investir e cooperar no exterior, de acordo com os princípios do mercado e do direito internacional, com base no respeito ao direito local, acrescentou Mao.