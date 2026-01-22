A- A+

ATENTADO DE SYDNEY Austrália tem dia de luto por vítimas de atentado na Praia de Bondi Milhões de pessoas fizeram um minuto de silêncio às 19h01 locais (5h01 em Brasília) pelas vítimas do ataque de 14 de dezembro

Os australianos fizeram um minuto de silêncio à luz de velas nesta quinta-feira (22), um dia de luto nacional pelas 15 pessoas mortas por dois homens que abriram fogo durante uma festividade judaica na famosa Praia de Bondi, em Sydney.

Milhões de pessoas fizeram um minuto de silêncio às 19h01 locais (5h01 em Brasília) pelas vítimas do ataque de 14 de dezembro, o mais letal em três décadas na Austrália.

Moradores colocaram velas em janelas e portas por todo o país. Sobreviventes, familiares e equipes de emergência acenderam 15 velas em uma cerimônia de oração e homenagem na Ópera de Sydney, ao som de "Light Will Win" (A Luz Vencerá).

O evento foi realizado sob forte esquema de segurança, com atiradores de elite posicionados acima das icônicas velas do edifício.

"Vocês vieram para celebrar um festival de luz e liberdade, e em vez disso encontraram violência e ódio", disse o primeiro-ministro, Anthony Albanese, que usava um quipá na Ópera.

"Lamento profundamente e sinceramente que não tenhamos conseguido proteger seus entes queridos dessa maldade", acrescentou.

Um homem e seu filho foram acusados de abrir fogo contra uma multidão que celebrava o Hanukkah na praia, inspirados na ideologia do Estado Islâmico. O pai, um indiano de 50 anos Sajid Akram, foi morto a tiros pela polícia durante o ataque, e seu filho Naveed, um australiano de 24 anos, está preso, acusado de 15 homicídios e outros crimes.

Entre as vítimas estavam um sobrevivente do Holocausto de 87 anos, um casal que confrontou um dos atiradores e uma menina de 10 anos, Matilda, descrita em seu funeral como um "raio de sol".

Os socorristas correram para tratar os feridos apesar dos perigos do dia, estranhos se protegeram dos disparos e o vendedor Ahmed al-Ahmed desarmou um dos atacantes.

"Eles são heróis, não são? As pessoas que intervieram apesar do perigo", comentou o educador David Barrett na Praia de Bondi.

Após o ataque, Albanese concordou em criar uma comissão de investigação de alto nível.

