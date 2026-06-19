Austrália, último continente sem gripe aviária H5, detecta primeiro caso suspeito
A cepa se espalhou pelas populações de aves e mamíferos selvagens desde 2021, matando milhões e infectando granjas avícolas
A Austrália detectou seu primeiro caso suspeito de gripe aviária H5N1 em território continental em uma área remota do sudoeste do país, revelou a Reuters.
Segundo as autoridades de saúde, uma ave marinha migratória conhecida como skua marrom, encontrada no Parque Nacional Cape Le Grand, na Austrália Ocidental, testou positivo para gripe aviária, e mais testes estão sendo realizados para confirmar a cepa.
"Estamos levando a sério o caso suspeito de gripe aviária H5. Se for confirmada a infestação, haverá uma resposta nacional rápida e coordenada”, afirmou a ministra da Agricultura do estado, Jackie Jarvis.
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A cepa virulenta da gripe aviária H5 se espalhou pelas populações de aves e mamíferos selvagens desde 2021, matando milhões, infectando granjas avícolas e de gado leiteiro e até mesmo alguns trabalhadores rurais.
A Austrália era até então o único continente sem um caso confirmado da cepa mortal em seu território continental. O país vem se preparando para a chegada da gripe aviária H5N1, reforçando a biossegurança nas granjas, testando aves costeiras para detectar a doença, vacinando espécies vulneráveis e simulando planos de resposta a crises.
"Embora, se confirmado, isso seja obviamente um desenvolvimento muito preocupante, a Austrália passou os últimos anos se preparando para essa possibilidade", disse o Ministro do Meio Ambiente, Murray Watt, em um comunicado.
Jarvis disse ainda que uma outra ave doente, uma papa-figos gigante, também foi encontrada na mesma área e está sendo testada para os vírus.