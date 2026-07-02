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Crime Austrália vive onda de furtos de fios de cobre em estações de carregamento para carros elétricos Casos foram registrados em diferentes cidades do país e comprometem a rede de recarga, considerada um dos fatores mais importantes para a expansão dos veículos elétricos

A Austrália tem registrado uma sequência de furtos de fios de cobre em estações de recarga para carros elétricos em diferentes cidades do país, segundo o site australiano News.au.com. Casos recentes de cortes destes cabos foram registrados em Newcastle, Raymond Terrace e na região de Central Coast, no estado de Nova Gales do Sul, onde criminosos cortaram e levaram cabos de carregamento instalados em estações, muitas delas localizadas em vias públicas. O problema tem chamado a atenção da imprensa local por comprometer a infraestrutura de recarga justamente em um momento de forte crescimento da frota de veículos elétricos no país.

A procura por carros elétricos cresceu exponencialmente na Austrália nos últimos anos. Em todo o mundo, a decisão de adquirir um veículo desse tipo costuma estar diretamente ligada à viabilidade de recarga disponível para o consumidor, aspecto considerado estratégico por governos que buscam reduzir as emissões de CO² e acelerar a transição para uma mobilidade mais sustentável.

Segundo veículos de imprensa australianos, os criminosos passaram a mirar os cabos das estações por causa do cobre presente em seu interior. O metal é responsável por conduzir a eletricidade da rede até a bateria do veículo e é amplamente utilizado devido à alta condutividade elétrica, flexibilidade e resistência ao calor.

Um dos casos mais recentes ocorreu em Newcastle, onde ladrões roubaram os cabos de duas estações rápidas de recarga administradas pela prefeitura. O município informou que os equipamentos ficaram completamente inutilizados e que novos cabos precisaram ser encomendados.

"A perda de receita proveniente dos carregadores de veículos elétricos exercerá uma pressão adicional sobre o nosso orçamento, num momento em que a equipe já está realizando uma revisão de despesas", informou a prefeitura.

Poucos dias antes, criminosos haviam atacado a estação de Superchargers da Tesla em Raymond Terrace, localizada em uma movimentada rota entre Sydney e Brisbane. Metade dos cabos foi cortada e levada, reduzindo pela metade a capacidade de atendimento do local até que os reparos fossem concluídos.

Um motorista relatou a situação em uma publicação nas redes sociais:

"Cheguei ao Supercharger de Raymond Terrace ontem à tarde e encontrei quatro totens de recarga com os cabos completamente removidos. As estações ainda estavam energizadas, mas não havia nada para conectar ao carro", escreveu.

Outro ataque semelhante ocorreu em uma estação da Tesla na região de Central Coast, também em Nova Gales do Sul, obrigando motoristas a procurar outros pontos de carregamento.

O aumento dos casos acompanha a valorização internacional do cobre, impulsionada pela expansão dos centros de dados voltados à inteligência artificial, das redes de energia renovável e da própria indústria de veículos elétricos. Cada cabo de carregamento contém cerca de 2,3 quilos de cobre, que vale aproximadamente US$ 30 (ou R$ 157) quando vendido como sucata na Austrália. Apesar do valor relativamente baixo por unidade, os criminosos preferem atacar estações de carregamento rápido, onde os cabos são mais espessos e concentram maior quantidade do metal.

Esse mercado clandestino funciona por meio da venda do cobre roubado como sucata. Após removerem o revestimento dos cabos, os criminosos comercializam o metal para recicladores ilegais ou receptadores, aproveitando a alta demanda internacional pela matéria-prima.

A principal operadora de carregamento da Austrália, a Evie Networks, começou a testar uma tecnologia para combater esse tipo de crime. O sistema, chamado CableGuard, libera um líquido com identificação forense quando o cabo é cortado. A substância brilha sob luz ultravioleta e possui um código registrado em um banco de dados acessível à polícia, permitindo rastrear a origem do cobre recuperado.

O roubo de cobre não se limita às estações de carregamento australianas. Na semana passada, uma tentativa de furto em uma subestação elétrica no sudeste de Queensland provocou um incêndio após criminosos tentarem cortar um cabo energizado de 11 mil volts. Cerca de 13 mil residências ficaram sem energia.

Segundo o Instituto Australiano de Criminologia, o roubo de metais causa prejuízos superiores a US$ 100 milhões por ano no país. A imprensa local destaca que o problema segue uma tendência já observada no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde furtos de cabos de estações de recarga vêm provocando prejuízos crescentes e dificultando a expansão da infraestrutura para veículos elétricos.

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