Australiana engravida do marido um ano após a morte dele; saiba como isso é possível

A história da australiana Ellidy Pullin se tornou um exemplo de como a ciência pode alterar os limites entre a vida e a morte. Um ano depois de seu parceiro, Chumpy Pullin, morrer afogado enquanto pescava no mar, Ellidy conseguiu engravidar dele.

A gestação se tornou possível por meio de um procedimento médico conhecido como extração de esperma post-mortem. A história, embora surpreendente, é real e levanta questões importantes sobre o uso de tecnologias reprodutivas em circunstâncias extraordinárias.

Ellidy conheceu Chumpy em 2013, quando tinha 21 anos, na festa de aniversário de um amigo em comum, na Austrália. Foi amor à primeira vista, e os dois logo se uniram. Chumpy, um renomado atleta australiano, havia sido bicampeão de snowboard e se destacava como um hábil pescador e nadador. Estar no mar era uma de suas maiores paixões.





No entanto, em 8 de julho de 2020, tudo mudou quando Chumpy saiu para pescar. Ellidy decidiu ficar em casa, pois estavam esperando visitas à tarde. O que ninguém sabia era que seria a última vez que se veriam. Enquanto pescava, Chumpy sofreu um desmaio e morreu afogado no oceano.

Reviravolta inesperada: a extração de esperma post-mortem

Embora o casal já estivesse tentando engravidar há meses, ainda não haviam conseguido e começavam a considerar a fertilização in vitro como uma opção. Após a morte repentina de Chumpy, o irmão de Ellidy recebeu uma ligação de sua amiga Chloe, que havia ouvido falar sobre a extração de esperma post-mortem e sugeriu que isso poderia ser uma solução.

Chloe informou que o procedimento precisava ser realizado em até 36 horas após a morte de Chumpy, pois esse era o prazo máximo para que fosse eficaz. Embora ainda estivesse em choque, Ellidy ouviu seu irmão explicar a possibilidade e a urgência da decisão.

— Olhei para ele e imediatamente disse: “sim, sim, façam isso” — lembrou Ellidy.

Com essa resposta, as pessoas ao seu redor se mobilizaram rapidamente. Em poucas horas, conseguiram entrar em contato com um advogado e um médico disposto a realizar a extração do esperma.

Trinta e seis horas após a morte de Chumpy, o procedimento foi realizado com sucesso. Foi extraída uma amostra viável de esperma, o que permitiu que os médicos criassem três embriões. Apesar da tristeza e da dor da perda, Ellidy decidiu continuar com o tratamento de fertilização.

No dia 25 de dezembro de 2020, o primeiro embrião foi implantado, mas a tentativa não teve sucesso. No entanto, meses depois, o segundo embrião resultou em uma gravidez.

— Quando recebi a ligação do centro de fertilização dizendo que eu estava grávida, gritei. Contei para o meu cachorro, para os pais do Chumpy, para os meus pais, para os meus amigos. Foi um momento tão feliz, tão surreal. Todos sabíamos que uma parte dele estava crescendo dentro de mim, trazendo-o, de certa forma, de volta à vida — disse Ellidy, emocionada.

O nascimento de Minnie Alex Pullin

No dia 25 de outubro de 2021, Ellidy deu à luz Minnie Alex Pullin, que, segundo ela, é uma viva representação do pai.

— Ela é idêntica a ele. A primeira coisa que minha mãe e eu notamos, quase imediatamente, foram os olhos dele. Foi um momento tão bonito, emocionante e louco, como se fechasse um ciclo — contou Ellidy.

O que é a extração de esperma post-mortem?

A extração de esperma post-mortem é um procedimento médico que permite coletar esperma de um homem falecido, geralmente a pedido da parceira, de familiares próximos ou com base em disposições legais deixadas pelo falecido.

Esse processo pode ser realizado até 36 horas após a morte, dependendo das condições do corpo e da rapidez com que for realizado.

As leis sobre esse procedimento variam de país para país, e, em muitos casos, é necessário o consentimento prévio do falecido para que ele possa ser realizado. Isso tem gerado inúmeros debates legais sobre a necessidade de regulamentações claras e sobre a importância do consentimento prévio.

