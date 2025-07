A- A+

NOVA GALES DO SUL Australiano morre de vírus 'extremamente raro' após mordida de morcego O vírus parente próximo da raiva, que não existe na Austrália é transmitido através da saliva do animal

Um australiano morreu de uma infecção "extremamente rara" semelhante à raiva, transmitida por uma mordida de morcego, disseram autoridades de saúde na quinta-feira. A vítima de 50 anos foi mordida pelo animal portador do lyssavirus australiano há vários meses, segundo o serviço de saúde de Nova Gales do Sul.

O vírus — parente próximo da raiva, que não existe na Austrália — é transmitido quando a saliva do morcego entra no corpo humano por meio de uma mordida ou arranhão. Os primeiros sintomas podem levar dias ou anos para aparecer. Eles são semelhantes aos da gripe: dor de cabeça, febre e fadiga, disse o serviço de saúde. O estado da vítima se deteriora rapidamente, levando à paralisia, delírio, convulsões e morte.

"Expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos do homem pela trágica perda. Embora seja extremamente raro ver um caso de lyssavirus de morcego australiano, não há tratamento eficaz para ele", disse o NSW Health em um comunicado.

O homem do norte de Nova Gales do Sul, que não foi identificado, foi listado esta semana como estando em "estado crítico" no hospital. Autoridades disseram que ele foi tratado após a mordida e que estavam investigando para ver se outras exposições ou fatores tiveram algum papel em sua doença.

Houve apenas três casos anteriores de infecção humana pelo lyssavirus de morcego australiano desde que foi identificado pela primeira vez em 1996 — todos eles fatais.

O vírus foi encontrado em espécies de raposas voadoras e microrganismos que se alimentam de insetos, disse o NSW Health. A espécie de morcego envolvida na última fatalidade não foi identificada.

— O lyssavírus do morcego australiano está intimamente relacionado à raiva e pode causar a morte de pessoas suscetíveis se elas forem infectadas e não forem tratadas rapidamente — explica James Gilkerson, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Melbourne.

O vírus foi identificado pela primeira vez em maio de 1996 por cientistas da agência científica nacional CSIRO, que examinaram tecido cerebral de uma raposa voadora que estava mostrando "sinais nervosos" em Nova Gales do Sul.

Mais tarde naquele ano, um tratador de morcegos em Queensland adoeceu.

— A dormência e a fraqueza iniciais sofridas em seu braço progrediram para coma e morte", disse a agência científica em um documento online sobre o vírus. Dois outros casos em Queensland, uma mulher em 1998 e um menino de oito anos em 2013, resultaram em morte após serem mordidos ou arranhados por um morcego — aponta especialista.

A agência científica descobriu diferenças sutis entre o lyssavírus em raposas voadoras (Pteropus) e morcegos insetívoros. Morcegos infectados podem transmitir o vírus para pessoas, outros morcegos e outros mamíferos.

As pessoas devem evitar tocar ou manusear morcegos, pois qualquer morcego na Austrália pode ser portador do lyssavírus, disse o serviço de saúde de Nova Gales do Sul. De acordo com alerta, somente tratadores de animais selvagens treinados, protegidos e vacinados devem interagir com os mamíferos voadores.

"Se você ou alguém que você conhece for mordido ou arranhado por um morcego, é preciso lavar bem o ferimento por 15 minutos imediatamente com água e sabão e aplicar um antisséptico com ação antivírus", diz o documento.

Veja também