Aquecimento Global
Áustria regista recorde absoluto de temperatura com 40,8°C
Extremo calor, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou as florestas e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios
A Áustria registrou o recorde histórico absoluto de calor, com 40,8°C na estação de Viena-Stammersdorf, anunciou nesta terça-feira (4) o serviço meteorológico GeoSphere Austria.
A temperatura supera o antigo recorde nacional de 40,5°C, registrada em 8 de agosto de 2013 na estação de Bad Deutsch-Altenburg, no leste do país.
Leia também
• Três leoas morrem no zoológico de Tóquio por suspeita de golpe de calor
• Calor mata 16 pessoas na Coreia do Sul durante o verão
• Quase 3.000 mortes na Inglaterra relacionadas com a onda de calor de maio e junho
O extremo calor, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou as florestas e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.