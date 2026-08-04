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Aquecimento Global Áustria regista recorde absoluto de temperatura com 40,8°C Extremo calor, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou as florestas e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios

A Áustria registrou o recorde histórico absoluto de calor, com 40,8°C na estação de Viena-Stammersdorf, anunciou nesta terça-feira (4) o serviço meteorológico GeoSphere Austria.

A temperatura supera o antigo recorde nacional de 40,5°C, registrada em 8 de agosto de 2013 na estação de Bad Deutsch-Altenburg, no leste do país.

O extremo calor, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana, ressecou as florestas e os solos no continente europeu, aumentando o risco de incêndios.

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