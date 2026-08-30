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calor Áustria registrou recorde de mortes relacionadas à onda de calor entre junho e julho Foram registradas 646 vítimas fatais devido às ondas de calor, em comparação com o recorde anterior de 570 mortes em junho e julho

A Áustria registrou um número recorde de mortes relacionadas à onda de calor entre junho e julho, anunciou a agência nacional de saúde neste domingo (30).

Nesses dois meses, foram registradas 646 vítimas fatais devido às ondas de calor, em comparação com o recorde anterior de 570 mortes em junho e julho de 2024, segundo dados da agência AGES.

Esses números são calculados usando um modelo estatístico que permite a análise do excesso de mortalidade.

A Áustria, assim como grande parte da Europa, sofreu uma sucessão de ondas de calor extremas durante o verão do Hemisfério Norte, com novos recordes de temperatura máxima e também condições de seca.

No início de agosto, o país alpino registrou uma temperatura máxima de 41,2°C em Bad Deutsch-Altenburg, no leste, um dia depois de Viena registrar brevemente um recorde de 41°C.

Segundo especialistas, a mudança climática causada pela atividade humana torna os eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes, e a Europa se tornou o continente que aquece mais rapidamente no mundo.

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