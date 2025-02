A- A+

EUROPA Áustria tem acordo para formar governo de coalizão sem a extrema direita O Partido da Liberdade (FPÖ), de extrema direita, venceu as eleições, mas não conseguiu um acordo com os conservadores

O partido conservador austríaco ÖVP anunciou nesta quinta-feira (27) que chegou a um acordo com os social-democratas e os liberais para formar um governo, que não terá a presença da extrema direita, partido mais votado nas eleições legislativas de setembro.

"Nos últimos dias, buscamos sem descanso um programa comum, que será apresentado hoje", declarou em um comunicado o líder do ÖVP, Christan Stocker, após quase cinco meses de árduas negociações.



O Partido da Liberdade (FPÖ), de extrema direita, venceu as eleições com quase 29% dos votos, mas não conseguiu um acordo com os conservadores para formar o governo.

Após o colapso das negociações do FPÖ, o ÖVP, os social-democratas (SPÖ) e os liberais retomaram as conversas.

Stocker declarou que o programa comum adotado pretende "fazer o que é correto para a Áustria neste momento".

O presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, havia solicitado aos líderes dos partidos que alcançassem rapidamente um acordo, depois que o país ficou sem governo pelo período mais longo de sua história moderna.

O ÖVP, à frente do país de 9 milhões de habitantes desde 1987, formou governo com o SPÖ em várias ocasiões, o que foi chamado de grande coalizão.

