A- A+

SAÚDE Autismo, epilepsia: móbile para berço com IA detecta precocemente condições neurológicas em bebês Dispositivo desenvolvido no Brasil com apoio da Eurofarma está em testes em São Paulo e conquistou prêmio de inovação em Cannes

A startup brasileira do setor de tecnologia WideLabs desenvolveu um móbile de berço com inteligência artificial que filma bebês de até 2 anos e consegue identificar padrões de movimento que indiquem condições neurológicas como epilepsia, paralisia, autismo e atrasos motores de forma precoce.

O dispositivo, chamado de Baby Minder, vem sendo desenvolvido há dois anos e acaba de ganhar apoio da farmacêutica nacional Eurofarma. O móbile está em fase inicial de testes no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, em São Paulo, e em algumas casas selecionadas pelo estado paulista.

— Apoiamos projetos como o Baby Minder porque acreditamos que a inovação precisa estar a serviço da saúde e do paciente desde os primeiros momentos da vida. Trata-se de uma iniciativa com forte apelo médico e científico, que combina tecnologia de ponta com propósito social. Ao investir em soluções ainda em fase de testes, que podem ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e de qualidade, estamos contribuindo para um futuro mais equitativo e sustentável na área da saúde — avalia Thiago Mônaco, gerente médico da Eurofarma.





A expectativa é que o Baby Minder avance nos estudos e seja disponibilizado no ano que vem. A ideia é auxiliar especialmente famílias de locais com dificuldade de acesso a exames neurológicos especializados fornecendo informações que poderão auxiliar o médico a fazer o diagnóstico.

— O Brasil enfrenta grandes desigualdades no acesso a exames neurológicos especializados, especialmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros. Um dispositivo acessível, baseado em IA e que possa ser utilizado ainda na maternidade ou nos primeiros meses de vida tem um potencial imenso de escala. Ele pode ajudar milhares de famílias a receberem um diagnóstico mais rápido e assertivo, permitindo intervenções precoces que fazem toda a diferença no prognóstico dessas crianças — afirma Mônaco.

O projeto do Baby Minder chegou a ser premiado neste ano no Cannes Lions International Festival of Creativity, o mais prestigiado festival de criatividade e publicidade do mundo, que aconteceu no final de junho na França. A iniciativa conquistou o Leão de Prata na categoria Innovation, que reconhece soluções pioneiras com potencial para transformar mercados e comportamentos.

O dispositivo funciona como parte de um móbile que fica posicionado acima do berço. Ele conta com uma câmera que filma os movimentos do bebê e é equipado com inteligência artificial para identificar micro expressões e padrões na forma como o neném se mexe. O sistema relaciona, então, essas informações com sinais já comprovados pela ciência que podem indicar precocemente diferentes condições neurológicas.

O objetivo não é que o dispositivo sozinho seja capaz de fazer um diagnóstico, mas sim que ele funcione como uma triagem precoce de forma não invasiva e constante, alertando aos pais quando for importante buscar a opinião de um médico especializado.

Para os responsáveis pelo Baby Minder, o principal benefício é que os pais costumam perceber alterações apenas meses ou anos após o nascimento, o que atrasa um tratamento que pode auxiliar no desenvolvimento do bebê.

Rodrigo Malossi, chief tecnology officer (CTO) da WideLabs, conta que o Baby Minder é resultado “de anos de pesquisa”, que busca ser uma “solução acessível e eficaz” para o diagnóstico precoce. Já André Prado Grion, diretor clínico do Hospital Universitário de Jundiaí, onde são realizados os testes, complementa que a validação do aparelho “representa um avanço significativo na monitorização neonatal” que permitirá uma intervenção “mais eficaz, melhorando os prognósticos dos nossos pequenos pacientes”.

Veja também