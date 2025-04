A- A+

Celebração Auto da Via Dolorosa" inicia na segunda (14) a temporada de encenações em igrejas Em formato de opereta sacro-erudita, o espetáculo retrata os momentos até a ressurreição de Jesus, com forte inspiração estética nas artes sacras

Iniciando a temporada de encenações da Paixão de Cristo em Pernambuco, o “Auto da Via Dolorosa” estreia nesta segunda-feira (14), às 20, na Igreja de Santa Cruz. O espetáculo, vai percorrer mais três igrejas pela cidade de Jaboatão dos Guararapes durante a Semana Santa.

Sempre realizada dentro de igrejas, a montagem é inspirada nas peregrinações religiosas e na descrição bíblica do calvário de Cristo. O texto “A Via Sacra”, do romancista francês Henry Ghéon, foi adaptado por Thiago Ambrieel, que também assina a direção geral da peça.



Em formato de opereta sacro-erudita, o espetáculo retrata os momentos até a ressurreição de Jesus, com forte inspiração estética nas artes sacras. A obra tem assistência de direção de Hemerson Moura, direção musical de Célia Oliveira e preparação de elenco por Quiercles Santana. Como ingresso, serão recolhidas doações de 1kg de alimento não-perecível.

O espetáculo segue a temporada durante as semana santa nas seguintes datas:

Dia 15 (Terça-feira)

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Muribeca - Jaboatão dos Guararapes

20h

DIA 16 (Quarta-feira)

Paróquia Santo Antônio - Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes

20h

Dia 17 (Quinta-feira)

Igreja de Nossa Senhora da Piedade em Piedade - Jaboatão dos Guararapes

20h

