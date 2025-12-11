A- A+

câncer Autocuidado diário é aliado na prevenção do câncer de pele, apontam especialistas O câncer de pele é o tumor mais comum no Brasil; uso diário de protetor solar, autoexame e atenção à exposição solar são fundamentais para reduzir o risco da doença

O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 31,3% do total de casos da doença no país. A boa notícia é que, se diagnosticado precocemente, apresenta altos percentuais de cura.

Outro ponto positivo é que esse tipo de câncer pode ser prevenido por meio de hábitos diários como uso de protetor solar o ano todo, atenção à exposição ao sol e aos sinais da própria pele já que esse tipo de câncer é resultado de um processo inflamatório recorrente, que ocorre ao longo dos anos, causado pela radiação UVB, UVA e infravermelho.

Embora o verão seja a época de maior risco devido ao aumento da radiação solar, especialistas alertam que não é possível descuidar da prevenção em nenhuma estação. Em especial em um país tropical como o Brasil.

— O ideal seria que as pessoas se protegessem o ano inteiro porque o câncer de pele está bastante relacionado aos episódios de queimadura, mas também à exposição crônica diária — diz o dermatologista Elimar Elias Gomes, da BP – Beneficência Portuguesa de São Paulo.

O câncer de pele pode acometer qualquer pessoa, em qualquer idade. De acordo com a dermatologista Débora Hiromoto, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional São Paulo (SBD-RESP), os principais fatores de risco são idade acima de 40 anos, pele clara, algumas condições de pele específicas - como xeroderma pigmentoso -, pessoas imunossuprimidas, histórico pessoal ou familiar de câncer de pele, exposição prolongada e repetida ao sol, queimaduras solares prévias e exposição a câmaras de bronzeamento artificial.

As peles mais suscetíveis ao câncer de pele são as mais claras porque a melanina, pigmento natural do corpo que fornece cor à pele, também funciona como uma barreira de proteção em peles mais morenas. Sendo assim, pessoas com pele e olhos claros devem ter cuidado dobrado.

Um dos principais pilares do autocuidado para a prevenção do câncer de pele é o uso regular e da forma correta de protetor solar, independente da estação do ano. Um estudo australiano publicado no Journal of Clinical Oncology mostrou que o uso diário de filtro solar reduziu em 50% a incidência de melanoma, a forma mais agressiva da doença. Pesquisas também confirmam a capacidade dos filtros solares de prevenir queratoses actínicas — lesões pré-cancerígenas causadas pelo sol — e carcinoma basocelular.

A forma correta de usar o protetor envolve tanto o fator de proteção solar quanto a quantidade utilizada.

— Apesar das orientações todas, do uso de protetor solar, o número de câncer de pele continua aumentando porque as pessoas não se protegem de forma adequada — ressalta o dermatologista da BP.

Segundo Gomes, a recomendação de utilizar protetor solar com FPS mínimo 30 é para pessoas de pele mais morena. Para pessoas com pele clara, o FPS deve ser, no mínimo, 50. Em relação à quantidade, ele recomenda o que chama de “regra das duas camadas”.

— Você passa uma camada generosa do protetor solar no corpo inteiro. Quando termina de passar e sente que ele absorveu, faz uma segunda aplicação. Existem estudos que comprovam que com isso, você chega muito próximo da dose recomendada. A partir daí, vale de acordo com o tempo de exposição, suor e entrar na água — explica Gomes.

Para quem não vai ser expor diretamente ao sol, basta aplicar uma única vez ao dia, nas áreas expostas como rosto, nuca, orelhas, dorso das mãos e braços, se for o caso. Para quem está exposto, por exemplo, na beira da piscina, na praia ou ainda praticando algum esporte ao ar livre, a orientação é reaplicar no corpo inteiro a cada duas ou três horas ou toda vez que sair da água ou ainda após suar muito.

O uso correto do protetor solar é fundamental para a prevenção do câncer de pele e de rugas. Mas usá-lo não corresponde a um passe livre para ficar torrando no sol.

— O protetor solar foi pensado para reduzir a chegada de radiação ultravioleta na pele e não para aumentar o seu tempo de permanência no sol. Se estiver na praia, o ideal é que você estivesse na sombra, com protetor solar e roupa com proteção UV — orienta Gomes.

— Uso de óculos de sol, roupas com proteção UV e chapéus também ajudam na prevenção durante a exposição direta ao sol — completa Hiromoto.

Outro pilar do autocuidado é a avaliação dos próprios fatores de risco e o autoexame para checar se há alguma alteração. Por exemplo, os tumores de pele não melanoma costumam aparecer como uma bolinha rosada, avermelhada, que está crescendo progressivamente, principalmente nessas áreas de cabeça e pescoço, uma pequena ferida que não cicatriza depois de mais ou menos umas quatro semanas ou ainda uma verruga que está ficando dolorida.

Já o melanoma é aquele que aparece como pintas ou manchas e tem características ABCDE.

— A autoavaliação da pele em casa pode ser realizada de frente para um espelho, para que seja possível visualizar o máximo da extensão da pele. Deve-se ter atenção a algumas características dos sinais, como: assimetria, bordas irregulares, cores variadas, diâmetro maior que 6 mm, mudanças ao longo do tempo (tamanho, formato ou cor) — diz a dermatologia da SBDSP.

Ao notar essas alterações, a recomendação é procurar um dermatologista. Para pessoas de alto risco, além do autoexame, a recomendação é fazer um check-up anual com um dermatologista, independente da identificação dos sinais de risco.

Evitar a exposição ao sol das entre 9h e 15h, período de maior radiação solar, é outro pilar do autocuidado, assim como evitar câmaras de bronzeamento artificial e manter a pele hidratada. Pode parecer sem sentido, mas fazer isso favorece a integridade da barreira cutânea e reduz inflamações crônicas — um fator que pode aumentar a vulnerabilidade da pele a danos solares.

Tipos de câncer de pele

Existem vários tipos de câncer de pele. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Esses tumores são mais comuns nas áreas que têm uma projeção à luz do sol. Já o melanoma é o tipo menos frequente de câncer de pele, mas o mais letal. Ele representa 5% dos casos de câncer de pele, mas responde por 4 entre 10 mortes.

A boa notícia é que os tratamentos, em especial para melanoma, evoluíram muito nas últimas décadas. A possibilidade de cura para tumores iniciais é superior a 90%, mas até mesmo os metastáticos, que são os mais avançados e indicam que o câncer já se espalhou para outros órgãos, têm maior sobrevida graças ao surgimento de novas opções terapêuticas, como a imunoterapia. Para os carcinomas, o tratamento envolve apenas cirurgia para remoção do tumor.

O movimento Dezembro Laranja - Brasil à flor da pele é uma iniciativa da La Roche-Posay em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Grupo L'Oréal e apoio de Marie Claire, Crescer e O GLOBO. Para mais informações sobre a relação dos brasileiros com a saúde da pele, acesse o Dossiê Brasil à flor da pele.

