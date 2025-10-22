A- A+

manifestação Autoescolas de Pernambuco anunciam protesto no Recife contra novas regras da CNH nesta quinta (23) CFCs e instrutores alertam para impacto da flexibilização das regras na segurança do trânsito e no desemprego, e garantem protesto pacífico

Os Centros de Formação de Condutores de Pernambuco (CFCs) pretendem realizar protesto às ruas do Recife, nesta quinta-feira (23).

O comunicado, feito pelo sindicato da categoria, destaca que o movimento vai ser pacífico e em defesa da obrigatoriedade das autoescolas e da valorização dos profissionais que atuam na formação de novos motoristas.

A manifestação é organizada pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Pernambuco (SindCFC-PE) e pelo Sindicato dos Trabalhadores, Diretores e Instrutores de Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado (SINTRAINSTRU-PE).

Defesa da categoria

O ato busca chamar a atenção do Governo Federal e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a importância de manter o processo de formação de condutores sob orientação profissional.

As entidades defendem a criação de um grupo de trabalho junto à Secretaria de Relações Institucionais para discutir medidas de modernização e desburocratização do setor, sem comprometer a segurança no trânsito nem os milhares de empregos gerados pelas autoescolas.

De acordo com o presidente do SindCFC-PE, Ygor Valença, o segmento vem sendo injustamente responsabilizado pelos altos índices de acidentes de trânsito no país.

“Todos sabemos que esses números decorrem da falta de fiscalização e da ausência de normas claras e eficazes, e não do trabalho dos CFCs”, destacou.

Roteiro do protesto

A concentração está marcada para as 10h, na avenida Agamenon Magalhães, em frente à Fábrica Tacaruna, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da capital pernambucana, ocupando duas faixas de rolamento.

O percurso seguirá com sentido ao Viaduto Joana Bezerra e indo até o Polo Pina, na Zona Sul do Recife.

Em seguida, vai retornar pela mesma via até o antigo Bompreço do Parque Amorim, no bairro Boa Vista, no centro da cidade.

Depois segue pela Rua da Soledade e Avenida Conde da Boa Vista, também no bairro da Boa Vista, com encerramento previsto para as 13h, nas proximidades da Praça da República, em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Durante todo o trajeto, o movimento garante que não haverá bloqueio total das vias, mantendo a fluidez parcial do trânsito e o respeito às orientações das autoridades de segurança.

Mobilização pacífica

De acordo com o sindicato, o caráter do protesto é ordeiro, com objetivo de alertar autoridades e a sociedade sobre os impactos sociais e econômicos das propostas de flexibilização para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo os organizadores, a medida ameaça a qualidade da formação de novos condutores, além de colocar em risco milhares de empregos e a segurança viária em todo o país.

