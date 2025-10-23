A- A+

PROTESTO NO RECIFE Autoescolas fazem protesto no Recife contra novas regras da CNH; categoria defende obrigatoriedade Concentração da manifestação ocorre na Avenida Agamenon Magalhães. O percurso seguirá até a Alepe

Autoescolas de Pernambuco realizam protesto no Recife, na manhã desta quinta-feira (23), contra novas regras da CNH.

A concentração da manifestação ocorre na Avenida Agamenon Magalhães, em frente à Fábrica da Tacaruna, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. O percurso do ato seguirá até a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).



A manifestação é organizada pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Pernambuco (SindCFC-PE) e pelo Sindicato dos Trabalhadores, Diretores e Instrutores de Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado (Sintrainstru-PE).



A categoria ainda destaca que o movimento vai ser pacífico e em defesa da obrigatoriedade das autoescolas e da valorização dos profissionais que atuam na formação de novos motoristas.

"A nossa reinvindicação é que a classe trabalhadora sente para discutir essa minuta que vai gerar um grande desemprego em Pernambuco e a nível nacional. Esse protesto está sendo realizado em diversos estados do Brasil. Da forma que ela [a minuta] está sendo colocada, vai gerar o caos para toda a sociedade", explicou o presidente do Sinstrainstru-PE, Jânio Silva.

Entre outras reinvindicações que as entidades defendem está acriação de um grupo de trabalho junto à Secretaria de Relações Institucionais para discutir medidas de modernização e desburocratização do setor, sem comprometer a segurança no trânsito nem os empregos gerados pelas autoescolas.

Um dos pontos das novas regras da CNH está a diminuição do valor para conseguir a CNH. Jânio defendeu a medida, mas apontou que é necessário manter as autoescolas funcionando.

"Sou cidadão, então sou a favor de cortar os custos da CNH, mas que mantenham os empregos e as empresas funcionando. Nós precisamos sentar e conversar sobre essa pauta", afirmou Jânio.

