A- A+

JULIANA MARINS Autópsia de Juliana Marins: entenda o que é trauma grave no tórax e hemorragia interna Brasileira caiu em uma região conhecida como Cemara Nunggal, no Monte Rinjani, localizado na Indonésia, a mais de 2.600 metros de altitude

A autópsia do que levou à morte de Juliana Marins, divulgada por médicos forenses do Hospital Bali Mandara, nesta sexta-feira (27), mostra que a brasileira sofreu um trauma torácico grave provocado por impacto de "violência contundente", responsável por uma hemorragia interna e danos irreversíveis aos órgãos respiratórios.

Dessa forma, os médicos legistas afirmam que a partir das características e da gravidade dos ferimentos causados pela queda sofrida por Juliana, ela teria morrido em até 20 minutos. A brasileira caiu em uma região conhecida como Cemara Nunggal, no Monte Rinjani, localizado na Indonésia, a mais de 2.600 metros de altitude.





O que é um trauma torácico grave?

Traumas torácicos são lesões causadas na região do tórax, como o que pode ter acontecido quando Juliana caiu na encosta do Monte Rinjani. Segundo o Manual MSD, referência entre profissionais da saúde, a morte por um trauma torácico se dá porque as lesões interferem na respiração, circulação ou ambas.

A respiração é afetada quando ocorre lesão direta nos pulmões ou nas vias respiratórias. Enquanto a circulação pode ter sua rota alterada devido à algum sangramento causado pela lesão.

O que é hemorragia interna?

A hemorragia é um tipo de sangramento intenso causado pela ruptura de vasos sanguíneos. Ela é chamada de interna quando a perda de sangue não é visível e se dá dentro do corpo. Este tipo de hemorragia não pode ser contida sem a ajuda imediata de profissionais da saúde.

Veja também