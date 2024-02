Autor de ataque com substância química em Londres teria morrido afogado, diz polícia

A- A+

O suspeito de atacar uma mulher e suas duas filhas com uma substância química na semana passada, em Londres, provavelmente morreu afogado no rio Tâmisa, informou a polícia britânica nesta sexta-feira (9).

Abdul Ezedi, um homem de 35 anos de Newcastle, nordeste da Inglaterra, é suspeito de ter borrifado em sua ex-companheira, de 31 anos, e nas duas filhas dela, de oito e três anos, uma substância "alcalina", como pode ser a água sanitária, em 31 de janeiro.

O próprio suspeito sofreu lesões graves no rosto durante o ataque, ocorrido no distrito de Clapham, ao sul de Londres. Desde então, Ezedi estava com o paradeiro desconhecido, embora tenha aparecido em imagens de câmeras de segurança da capital.

A Scotland Yard informou, nesta sexta-feira, que sua hipótese principal é que o homem "morreu" após "entrar" no rio Tâmisa.

A polícia encontrou imagens do homem graças às câmeras de segurança, nas quais aparece caminhando por cerca de 6 km "a passos firmes" na noite do ataque até chegar à ponte de Chelsea, no centro de Londres.

— Não é visto deixando a ponte em nenhuma imagem —, informou o comandante Jon Savell, durante uma entrevista coletiva, acrescentando que as imagens o mostraram "debruçado sobre as barreiras" da ponte.

"Nesta época do ano, o Tâmisa tem uma vazão muito rápida" e "é provável que, se entrou na água, não volte a aparecer até dentro de um mês, e não se pode descartar que nunca venha à superfície", acrescentou.

A mulher vítima do ataque continua hospitalizada e pode perder a funcionalidade do olho direito.

Segundo a imprensa britânica, Abdul Ezedi, que teria chegado do Afeganistão em 2016, foi condenado em 2018 por um crime sexual e foi sentenciado a uma pena com direito a suspensão condicional da pena. De acordo com veículos britânicos, Ezedi obteve asilo no Reino Unido após duas tentativas frustradas, depois que um sacerdote disse às autoridades britânicas que ele tinha se convertido ao cristianismo.

