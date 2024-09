A- A+

comores Autor de ataque contra presidente de Comores é encontrado morto em sua cela Segundo procurador, uma investigação está em andamento "para entender as circunstâncias ou motivações que levaram o jovem a querer atentar contra a vida do presidente"

O homem que feriu o presidente de Comores, Azali Assoumani, com uma faca, na sexta-feira, foi encontrado morto em sua cela, informou o procurador deste arquipélago do sudeste africano em coletiva de imprensa neste sábado (14).

O agressor, detido após o ataque que resultou em "ferimentos leves" ao presidente, "tinha sido isolado em uma cela para que se acalmasse", afirmou Ali Mohamed Djounaid, em coletiva de imprensa nos tribunais da capital Moroni.

"Quando os investigadores apareceram nesta manhã para interrogá-lo, encontraram-no no chão, sem vida, e um médico confirmou a sua morte", declarou.



Segundo o procurador, uma investigação está em andamento "para entender as circunstâncias ou motivações que levaram o jovem a querer atentar contra a vida do presidente", bem como as circunstâncias de sua morte, acrescentou.

Na sexta-feira, a presidência de Comores informou que Assoumani "ficou levemente ferido por uma facada" durante o funeral de um dignitário religioso em uma localidade perto de Moroni, e que o agressor havia sido detido e entregue aos "serviços de segurança".

Azali "está muito bem" em sua residência, "na companhia de sua família", disse o porta-voz do governo neste sábado.

O presidente, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, chegou ao poder com um golpe de Estado em 1999. Permaneceu no cargo por via eleitoral durante o período 2002-2006 e foi reeleito em 2016 para comandar o país extremamente pobre de 870.000 habitantes.

As últimas eleições, em janeiro deste ano, foram questionadas por manifestações reprimidas com forte truculência no arquipélago, formado por três ilhas no oceano Índico.

