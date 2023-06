A- A+

BRASIL Autor de ataque em escola do Paraná é achado morto em cela Atirador foi achado com fio enrolado no pescoço

O atirador que matou dois estudantes no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, foi encontrado morto na cela onde estava preso, na madrugada desta quarta-feira (21).

Ele estava preso na Casa de Custódia de Londrina, também no Paraná, após abrir fogo, na manhã da última seegunda-feira (19), contra os estudantes Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos.

Os primeiros relatos indicam que o autor do ataque foi encontrado com um fio enrolado no pescoço. A suspeita, de acordo com a RIC, afiliada da TV Record, é de que ele tenha tirado a própria vida.

Uma ambulância foi acionada para o local, mas o jovem já estava sem vida.

O atirador, de 21 anos, é um ex-aluno da escola e afirmou que iria retirar um histórico escolar para ter acesso à instituição. Após ter sido preso, foram encontradas cerca de 40 munições com o criminoso.

Veja também

Educação Após 8 anos de luta, escola muda de nome e homenageia escritora