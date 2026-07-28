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Internacional Autor de atentado em Berlim jurou lealdade ao EI em vídeo Segundo o jornal mais lido da Alemanha, o pesquisador encontrou o vídeo no telefone celular de Abdul Rahman Ballout, um alemão de origem libanesa que avançou com seu veículo contra uma multidão na noite de sábado (25), deixando um morto e 29 feridos

O autor do atentado incidente perto da Parada LGBTQUIA+ em Berlim jurou lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) em um vídeo no sábado (25), informou nesta terça-feira (28) o jornal Bild, que cita fontes de segurança.

Segundo o jornal mais lido da Alemanha, o pesquisador encontrou o vídeo no telefone celular de Abdul Rahman Ballout, um alemão de origem libanesa que avançou com seu veículo contra uma multidão na noite de sábado (25), deixando um morto e 29 feridos.

A Promotoria alemã não respondeu às perguntas da AFP.

O homem de 21 anos, que fugiu a pé com um facão, foi morto na noite de domingo (26) em uma operação policial em Berlim.

O pesquisador também encontrou uma capacidade de facão em seu veículo, mas não sua lâmina, acrescenta o Bild.

O agressor já não estava no radar das autoridades. Em maio, foi condenado a um ano e dez meses de prisão com suspensão da pena "por preparação de um ato de violência grave contra a segurança do Estado", após tentar se juntar ao EI na Síria pelo Líbano.

Na época, afirmou ter se afastado do EI e o tribunal destes seis meses de prisão provisória na Alemanha e seus três meses de prisão no Líbano, onde havia sido condenado por membros da organização jihadista.

O atentado desencadeou uma onda de críticas ao sistema judicial na Alemanha.

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