A- A+

ALEMANHA Autor de atropelamento em Munique tinha orientação islamista De acordo com as autoridades locais, o afegão gritou "Allahu Akbar!" (Deus o maior) depois de ser preso, e em seu celular a polícia descobriu várias mensagens de caráter religioso

O autor de um atropelo em Munique que deixou pelo menos 36 feridos na quinta-feira (13) tinha uma "orientação islamista" e uma "motivação religiosa", indicaram nesta sexta-feira (14) as autoridades alemãs.

"Podemos identificar uma certa orientação islamista" no afegão de 24 anos preso no local do atentado, declarou em coletiva de imprensa um responsável da polícia local, Guido Limmer.



O suspeito, preso após atropelar com seu carro uma manifestação de pessoas convocadas pelo sindicato Verdi na capital da Baviera, foi interrogado.

"Reconheceu ter atropelado voluntariamente os manifestantes e invocou uma razão que eu resumiria como uma motivação religiosa", acrescentou uma representante do Ministério Público, Gabrielle Tillmann.

O afegão que chegou à Alemanha em 2016, quando tinha 15 anos, gritou "Allahu Akbar!" (Deus o maior) depois de ser preso, indicaram as autoridades.

Em seu celular, a polícia descobriu várias mensagens de caráter religioso.

"Era religioso e queria espalhar a palavra", disse Limmer, referindo-se às suas contas nas redes sociais.

No entanto, "nada aponta para que estivesse ligado a uma organização, como, por exemplo, o Estado Islâmico", disse Tillmann.

Seu pedido de asilo foi rejeitado pelas autoridades, mas seguia sendo "tolerado" legalmente como morador na Alemanha, em particular, porque afirmava ter um trabalho, principalmente como vigilante.

Ele também se tornou conhecido na Internet como fisiculturista, tendo participado de várias competições na Baviera.

O ataque ocorreu poucos dias antes das eleições parlamentares de 23 de fevereiro, que são dominadas pela questão da migração.

O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que é muito combativo na questão da migração, pode ganhar mais de 20% dos votos nas eleições, o dobro do que em 2021, de acordo com as últimas pesquisas.

Veja também