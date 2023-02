Morre um dos autores de chacina no Mato Grosso; cúmplice segue foragido

A- A+

Um dos homens acusados de matar sete pessoas em Mato Grosso (MT) ao perder uma partida de sinuca, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar do estado. Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, era acusado de matar seis homens e uma adolescente de 12 anos, na cidade de Sinop, a 504 km de Cuiabá. O parceiro dele, Edgar Ricardo de Oliveira, 30, segue foragido.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi enviada para o município no intuito de ajudar nas buscas pelos dois atiradores em conjunto com a Polícia Civil e Militar. De acordo com a PM, o homem foi encontrado em uma área de mata, distante cerca de 15km da cidade e trocou tiros com os policiais. Atingido, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos.

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Civil já tinha conseguido apreender a espingarda calibre 12 mm e a caminhonete usadas para matar as pessoas que estavam no bar. A chacina teria acontecido após Edgar e Ezequias perderem uma aposta de sinuca. Pelas câmeras de segurança do local, foi possível ver o momento em que um dos homens, com uma pistola, pediu para que as algumas das vítimas ficassem de costas, viradas para a parede do estabelecimento. Em seguida, o outro homem pega uma espingarda e atira neles.

Algumas das vítimas, como a garota de 12, filha de um casal que estava no estabelecimento, tentaram correr, mas foram atingidas nas costas pelos criminosos. Após a execução, vão embora levando dinheiro e outros objetos espalhados pelo bar. Além dos suspeitos, nove pessoas estavam no local. Testemunhas afirmaram que, antes dos disparos, não houve briga entre os envolvidos.

Ao G1, a Polícia Civil confirmou que os autores da chacina tinham diversas passagens pela polícia. O advogado Marcos Vinicius Borges, que representa Edgar, informou que ele irá se apresentar à polícia, nesta quinta-feira (23).

