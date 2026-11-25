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Internacional Autor de massacre em base militar americana pede suspensão de fuzilamento No início de outubro, uma polêmica dominou o noticiário americano devido aos planos de transmitir a execução ao vivo pela internet

Nidal Hasan, que será executado por fuzilamento no próximo mês pelo massacre que cometeu em 2009 em uma base militar americana, pediu na terça-feira (24) a um tribunal que suspenda a execução, segundo documentos obtidos pela AFP.

O ex-major do Exército dos Estados Unidos e psiquiatra militar solicitou a um tribunal federal o adiamento da execução, prevista para 3 de dezembro, enquanto prepara a argumentação para impugnar a condenação por motivos constitucionais.

Se a execução for confirmada, Hasan será a primeira pessoa executada por um pelotão de fuzilamento militar americano desde 1945.

No início de outubro, uma polêmica dominou o noticiário americano devido aos planos de transmitir a execução ao vivo pela internet.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse inicialmente que a execução seria "pública".

O anúncio causou preocupação dentro e fora do país sobre a possibilidade de transformar a execução em um espetáculo.

Após dias de debate e críticas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou os planos para transmitir a execução, mas permitiu a presença de algumas testemunhas.

Hasan matou 13 pessoas, incluindo 12 soldados, e feriu 30 em seu ataque de novembro de 2009.

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