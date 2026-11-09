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POLÔNIA

Autor de massacre na cidade polonesa de Cracóvia morre dois dias após ataque

O agressor ficou ferido em uma troca de tiros com a polícia e estava em condição crítica

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Pessoas que passam pelo local fotografam uma marca de bala na vitrine de um café na Praça do Mercado Principal, em Cracóvia, na Polônia, um dia após um homem armado abrir fogo, matando seis pessoas e ferindo cerca de uma dúzia de outrasPessoas que passam pelo local fotografam uma marca de bala na vitrine de um café na Praça do Mercado Principal, em Cracóvia, na Polônia, um dia após um homem armado abrir fogo, matando seis pessoas e ferindo cerca de uma dúzia de outras - Foto: Wojtek Radwanski/AFP

O autor do tiroteio que matou seis pessoas e feriu 15 no sábado em Cracóvia, um polonês de 24 anos que ficou gravemente ferido em um confronto com a polícia, morreu nesta segunda-feira (9), informaram as autoridades.

"Ele morreu durante a manhã no hospital", anunciou a polícia regional na rede social X sobre o autor do tiroteio no centro de Cracóvia.

O agressor ficou ferido em uma troca de tiros com a polícia e estava em condição crítica.

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Segundo as autoridades, o jovem era "fascinado por ideologias de extrema direita".

Cracóvia, que já foi a capital do país, é a segunda cidade mais populosa da Polônia e seu principal ponto turístico, com 16,5 milhões de visitantes no ano passado.

O primeiro-ministro Donald Tusk chamou o tiroteio de "terrorismo", mas a polícia não indicou qual era a motivação do agressor.

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