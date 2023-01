A- A+

VOOS Autoridade de aviação dos EUA suspende voos no país após falha no sistema Casa Branca declarou que não há sinal de um ataque cibernético

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), dos Estados Unidos, ordenou que todas as partidas domésticas fossem suspensas até 9h, horário leste, desta quarta-feira (11), depois que uma queda do sistema interrompeu as operações de voo em todo país.

“A FAA ainda está trabalhando para restaurar totalmente o sistema de Aviso às Missões Aéreas após uma interrupção”, disse a agência em comunicado, acrescentando que, embora “algumas funções estejam começando a voltar a funcionar, as operações do Sistema Nacional de Espaço Aéreo permanecem limitadas”. A administração disse que as partidas estavam sendo retomadas nas aeroportos de Nova Jersey e Atlanta.



A Casa Branca declarou, por sua vez, que não há sinal de um ataque cibernético "neste momento", acrescentando que o presidente Joe Biden foi informado sobre a paralisação.

"O presidente foi informado pelo secretário de Transporte esta manhã sobre a interrupção do sistema da FAA. Não há evidências de um ataque cibernético neste momento, mas o presidente instruiu o DOT a conduzir uma investigação completa sobre as causas. A FAA fornecerá atualizações regulares”, tuitou a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre, referindo-se ao Departamento dos Transportes.

