Autoridade de Gaza afirma que 200 corpos foram exumados de vala comum em hospital

A Proteção Civil da Faixa de Gaza disse à AFP, nesta segunda-feira (22), que desde sábado foram exumados cerca de 200 corpos que haviam sido enterrados pelas forças israelenses em valas comuns no hospital Nasser, em Khan Yunis.

"Nossas equipes continuam encontrando corpos no Complexo Médico Nasser e, desde sábado, cerca de 200 mártires foram exumados", disse Mahmud Basal, porta-voz da Proteção Civil.

Duas outras autoridades de Gaza disseram à AFP que 283 corpos foram exumados desde sábado. O Exército israelense não comentou o assunto.

Ismail al Thawabteh, chefe do serviço de Comunicação do governo do Hamas, que governa Gaza, afirmou que estas 283 pessoas "foram assassinadas a sangue frio pelo Exército de ocupação".

Os hospitais de Gaza têm sido alvos frequentes do Exército israelense desde o início da guerra, em 7 de outubro, desencadeada pelo ataque do Hamas no sul de Israel, no qual combatentes islamistas mataram 1.170 pessoas e raptaram mais 250, segundo um cálculo baseado em dados israelenses.

A ofensiva terrestre e aérea israelense em Gaza deixou 34.151 mortos até agora, segundo o Ministério da Saúde do estreito território palestino, governado pelo movimento islamista.

