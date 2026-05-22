A- A+

Guerra no Oriente Médio Autoridade dos Emirados estima em 50% a probabilidade de um acordo entre EUA e Irã sobre Ormuz Líderes iranianos "perderam muitas oportunidades nos últimos anos devido a uma tendência a superestimar suas capacidades", comentaram Anwar Gargash, alto conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Tamim bin Hamad Al Thani

Um funcionário de alto escalonamento dos Emirados Árabes Unidos afirmou, nesta sexta-feira (22), que há 50% de chance dos Estados Unidos e do Irã chegarem a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz.

Os líderes iranianos “perderam muitas oportunidades nos últimos anos devido a uma tendência a superestimar suas capacidades”, comentaram Anwar Gargash, alto conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Tamim bin Hamad Al Thani, em Praga, à margem da conferência de segurança Globsec.

“Espero que não comecem novamente desta vez”, acrescentou o funcionário emiradense, cujo país, rico em petróleo, abriga instalações militares americanas.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, os Emirados Árabes Unidos foram alvo de cerca de 3.300 drones e mísseis, segundo Gargash, mas apenas 4% deles atingiram seus alvos.

Além de atacar interesses americanos em países vizinhos, a guerra levou o Irã a bloquear o Estreito de Ormuz, uma via estratégica navegável por onde, antes da guerra, passou quase um quinto dos hidrocarbonetos mundiais. Em resposta, Washington bloqueou os portos iranianos.

O funcionário acredita que o Estreito de Ormuz deveria retornar à sua operação normal e declarou-se contrário a qualquer cessar-fogo que não incluísse a sua reabertura.

"Não queremos que as negociações se concentrem apenas em um cessar-fogo e semeiem as sensações de um novo conflito no futuro", disse ele, enfatizando a importância de tornar Ormuz uma "via navegável internacional" novamente.

As negociações com os EUA estão focadas no programa nuclear iraniano e em impedir que Teerã adquira armas nucleares, uma questão que, segundo Gargash, era a "segunda ou terceira preocupação [dos Emirados Árabes Unidos]", mas "agora é a primeira".

“Observamos que o Irã é capaz de usar qualquer arma à sua disposição; isso é o que aprendemos”, observou ele.

Veja também