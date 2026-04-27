Autoridade eleitoral anula dois partidos de oposição no Equador
Em novembro do ano passado, o CNE inabilitou por nove meses o movimento de esquerda Revolução Cidadã, próximo ao ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), devido a uma investigação do Ministério Público
A autoridade eleitoral do Equador eliminou no domingo dois partidos de oposição a sete meses das eleições locais, medida que a oposição denuncia como uma “fraude” favorável ao governo conservador.
A oposição equatoriana denuncia perseguição política por parte do Executivo do presidente Daniel Noboa e acusa o CNE (Conselho Nacional Eleitoral) de atuar a favor do governo.
O órgão alegou que os partidos ‘Construye’ e Unidade Popular “não cumpriram os requisitos para manter” o seu estatuto legal, segundo um comunicado.
Leia também
• Éder Militão precisa passar por nova cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz rádio da Espanha
• Yamal, Estêvão, Cuti... Lista de lesionados cresce e ameaça ofuscar Copa do Mundo
• UEFA suspende Prestianni por insultos a Vinícius Jr; jogador pode perder partidas da Copa do Mundo
As legendas afetadas anunciaram que pretendiam recorrer à decisão.
Em novembro do ano passado, a CNE inabilitou por nove meses o movimento de esquerda Revolução Cidadã, próximo ao ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), devido a uma investigação do Ministério Público. Outros partidos políticos e organismos, como o Centro de Pesquisa em Economia e Política, condenaram a suspensão.
Noboa culpa Correa, exilado e condenado por corrupção, por muitos problemas do país, que enfrenta uma onda de violência e crise econômica