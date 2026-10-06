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Conflito Autoridade Palestina afirma que Israel impediu acesso de funcionários eleitorais a Jerusalém e Gaza As eleições legislativas palestinas estão previstas para 28 de novembro, um mês depois das eleições gerais de Israel, mas muitos palestinos esperam que sejam adiadas ou canceladas, como ocorreu em 2021

Israel negou o acesso de funcionários eleitorais palestinos a Jerusalém Oriental e Gaza antes das eleições legislativas, segundo a agência oficial de notícias palestina Wafa, o que aumenta a preocupação de que a votação seja adiada.

As eleições legislativas palestinas estão previstas para 28 de novembro, um mês depois das eleições gerais de Israel, mas muitos palestinos esperam que sejam adiadas ou canceladas, como ocorreu em 2021. Se forem realizadas, serão as primeiras em duas décadas.

"O governo israelense se recusou a permitir que a Comissão Eleitoral Central entre na Faixa de Gaza e em Jerusalém para supervisionar os preparativos das eleições legislativas", informou a Wafa, citando um funcionário palestino.

Nem o Ministério da Defesa de Israel nem o Cogat, órgão oficial responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, responderam às solicitações da AFP para confirmar ou negar a decisão de barrar os funcionários.

Farid Taamallah, porta-voz da Comissão Eleitoral Central palestina, declarou à AFP que o órgão ainda pode realizar as eleições.

"A comissão continua organizando o processo eleitoral apesar da decisão israelense", afirmou Taamallah, indicando que os funcionários do órgão em Gaza já estavam capacitados e presentes no território.

A União Europeia, principal financiadora da Autoridade Palestina e firme defensora das eleições palestinas, está "pronta para enviar" observadores eleitorais para supervisionar a votação, afirmou nesta terça-feira (6) a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

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