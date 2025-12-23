Ter, 23 de Dezembro

conflito

Autoridade Palestina alega que Israel reforça seu controle sobre a Cisjordânia

O governo israelense anunciou no domingo que havia dado sinal verde para os assentamentos

Em 22 de dezembro de 2025, tratores israelenses iniciaram a construção de assentamentos em terras pertencentes à comunidade palestina Etaf JaradatEm 22 de dezembro de 2025, tratores israelenses iniciaram a construção de assentamentos em terras pertencentes à comunidade palestina Etaf Jaradat - Foto: Zain Jaafar / AFP

A Autoridade Palestina condenou, nesta terça-feira (23), a aprovação por Israel de 19 assentamentos na Cisjordânia ocupada, afirmando que isso fortalece o controle israelense sobre os territórios palestinos.

O governo israelense anunciou no domingo que havia dado sinal verde para os assentamentos, e o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, declarou que a medida visa impedir a criação de um Estado palestino.

O Ministério das Relações Exteriores palestino, com sede em Ramallah, condenou a autorização como "uma medida perigosa destinada a fortalecer o controle colonial sobre todo o território palestino" e afirmou que se trata de uma continuação das "políticas de apartheid, assentamentos e anexação que minam os direitos inalienáveis do povo palestino".

"A decisão fornece cobertura política para acelerar a pilhagem de terras palestinas, expandir a infraestrutura dos assentamentos e intensificar o terrorismo dos colonos contra membros do nosso povo e suas propriedades", disse o ministério em um comunicado.

Com essa medida, o número total de assentamentos autorizados por Israel nos últimos três anos chegou a 69, segundo o gabinete de Smotrich, político de extrema direita do partido Sionismo Religioso.

Além de Jerusalém Oriental, a parte de maioria árabe ocupada e anexada por Israel, mais de 500 mil israelenses vivem atualmente em assentamentos na Cisjordânia, juntamente com três milhões de palestinos.

