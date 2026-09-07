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Autoridades americanas recuperam caixa-preta de avião da Amazon que saiu da pista em Miami

Incidente envolvendo a aeronave deixou cinco mortos

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Boeing 767 colidiu com uma van que transportava sete pessoas e também atingiu outro veículoBoeing 767 colidiu com uma van que transportava sete pessoas e também atingiu outro veículo - Foto: Chaddon Khannan/AFP

As autoridades recuperaram as caixas-pretas de um avião de carga da Amazon que saiu da pista enquanto pousava em Miami, em um incidente que deixou pelo menos cinco mortos, informou nesta segunda-feira (7) a diretora do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês).

“Conseguimos recuperar o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine”, e os dispositivos foram enviados ao Conselho para análise, disse a jornalista presidente do NTSB, Jennifer Homendy.

Em um acidente que ocorreu no domingo (6), o Boeing 767 colidiu com uma van que transportava sete pessoas e também atingiu outro veículo.

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