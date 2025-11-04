Ter, 04 de Novembro

diplomacia

Autoridades apoiadas pelo Exército do Sudão examinam proposta de trégua dos EUA

O grupo "Quad", formado por EUA, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, negocia há meses para alcançar uma trégua no conflito que já dura mais de 30 meses

Foto: Forças de Apoio Rápido (RSF) / AFP

O conselho de defesa apoiado pelo Exército do Sudão se reunirá nesta terça-feira (4) para examinar uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos, informou uma fonte governamental à AFP, uma semana após a tomada da cidade de El Fasher pelos paramilitares.

As Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar, estão em guerra com o Exército desde abril de 2023. No dia 26 de outubro, as FAR capturaram este último reduto das Forças Armadas oficiais na região de Darfur e parecem estar preparando um ataque à província central de Kordofan.

"O Conselho de Segurança e Defesa celebrará hoje uma reunião para debater a proposta de trégua dos Estados Unidos", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

O grupo 'Quad', formado por Estados Unidos, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, negocia há meses para alcançar uma trégua no conflito do Sudão, que já dura mais de 30 meses.

Em setembro, as quatro potências apresentaram a proposta de uma trégua humanitária de três meses, seguida por um cessar-fogo permanente e uma transição de nove meses para um regime civil, insinuando a exclusão tanto do Exército quanto das FAR do processo.

O governo sudanês, alinhado com o Exército, rejeitou o plano na ocasião.

Após o ataque das FAR contra El Fasher, muitas pessoas relataram assassinatos em massa, violência sexual, ataques a trabalhadores humanitários, saques e sequestros durante a ofensiva.

Na segunda-feira, o Tribunal Penal Internacional (TPI) expressou "preocupação sincera" com os relatos e alertou que os "atos, se confirmados, podem constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira o fim do "pesadelo de violência" no Sudão, ao alertar que a crise no país africano está se agravando rapidamente.

Guterres pediu às partes beligerantes que "sentem agora mesmo à mesa de negociações e acabem com este pesadelo de violência" e advertiu que "a terrível crise no Sudão (...) está saindo do controle".

