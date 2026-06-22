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Narcotráfico

Autoridades apreendem 24 mil litros de metanfetamina líquida no México

O país intensificou as apreensões de drogas e as detenções desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca

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Bandeira do MéxicoBandeira do México - Foto: Canva

As autoridades mexicanas apreenderam 24.400 litros de metanfetamina líquida em uma região onde atua o poderoso Cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, informou nesta segunda-feira (22) a Secretaria de Segurança do México.

Trata-se da segunda maior apreensão dessa droga já registrada na história do país, detalhou o titular da pasta, Omar García Harfuch, que também anunciou a apreensão de duas toneladas de cocaína em outros dois estados mexicanos.

O México intensificou as apreensões de drogas e as detenções desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Trump vem pressionando o governo da presidente Claudia Sheinbaum para conter o tráfico de drogas através da fronteira compartilhada entre os dois países.

Militares do Exército e da Guarda Nacional encontraram a metanfetamina armazenada em dezenas de recipientes na cidade de Los Mochis, no estado de Sinaloa.

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Uma guerra interna entre facções do Cartel de Sinaloa assola esse estado desde 2024, com centenas de assassinatos e desaparecimentos.

Um homem foi preso durante a operação, acrescentou García Harfuch.

Enquanto isso, as apreensões de cocaína ocorreram no estado central de Tlaxcala e durante uma operação marítima no Oceano Pacífico, em frente ao litoral do estado de Guerrero, outra região onde organizações criminosas disputam o controle das rotas do narcotráfico.

"El Chapo" Guzmán cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

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