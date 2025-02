A- A+

santiago Autoridades chilenas suspeitam que Maduro pode ter ordenado assassinato de dissidente político A descoberta do corpo de Ronald Ojeda envolto em concreto no Chile levantou novos temores sobre até onde o presidente Nicolás Maduro irá para manter seu domínio sobre a Venezuela

Pouco depois das 3 da manhã, a porta de um apartamento no 14º andar foi arrombada e três homens vestidos com o uniforme tático preto da polícia chilena invadiram o local. Empunhando armas, eles agarraram Ronald Ojeda na frente de sua esposa e de seu filho de seis anos e o arrastaram para fora apenas com sua roupa de baixo.

Ojeda, um ex-oficial do Exército venezuelano de 32 anos, era um dissidente político vivendo sob asilo em um bairro de classe média da capital do Chile, Santiago. Ele havia tentado organizar conspirações para derrubar Nicolás Maduro, o líder autocrático da Venezuela, e, semanas antes, o governo de Maduro o havia publicamente rotulado como traidor.

Quando sua esposa ligou para as autoridades chilenas, contou que pelo menos um dos sequestradores de seu marido tinha sotaque venezuelano.

Do outro lado da cidade, nove dias depois, as autoridades, agindo com base em uma denúncia, descobriram uma mala de mão enterrada sob quase um metro e meio de concreto. Dentro dela, embalado entre cal virgem para acelerar a decomposição, estava o corpo dobrado de Ojeda.

Agora, após um ano de investigação, as autoridades chilenas estão confirmando os temores dos dissidentes venezuelanos escondidos ao redor do mundo: as evidências, disseram os chilenos, indicam que o governo de Maduro ordenou o assassinato de Ojeda. O governo de Maduro negou veementemente isso.

Se for verdade, o caso representa uma escalada sombria nos esforços de Maduro para eliminar qualquer ameaça ao seu governo autoritário — e as acusações surgem justamente quando o presidente Trump abre um novo diálogo com o autocrata na esperança de deportar venezuelanos sem documentos de residência no país.

Por anos, Maduro manteve seu domínio sobre a Venezuela prendendo opositores políticos no país. Mas o assassinato no Chile sugere que o líder venezuelano também adotou as táticas de seu aliado próximo, o presidente Vladimir Putin, da Rússia, para alcançar e assassinar rivais políticos em solo estrangeiro.

— Todos estão aterrorizados. Ninguém diz onde estão, como se refugiaram, para qual país chegaram. Ojeda foi um ponto de virada para todos — disse Zair Mundaray, um ex-procurador de alto escalão da Venezuela que recentemente fugiu do exílio na Colômbia para um país que não identificou após enfrentar ameaças de pessoas que acredita serem agentes venezuelanos.

O Chile tem realizado audiências para acusar 19 pessoas que, segundo as autoridades, participaram de alguma forma do assassinato de Ojeda, incluindo o planejamento do crime, sua execução e a ocultação do corpo, de acordo com documentos judiciais analisados pelo “The New York Times”. Promotores chilenos disseram que a maioria dos 19 acusados são membros da filial chilena do Tren de Aragua, um grupo criminoso venezuelano que Trump quer designar como organização terrorista.

Carolina Tohá, ministra do Interior e Segurança Pública do Chile, disse em entrevista que três pessoas testemunharam que o governo venezuelano contratou o Tren de Aragua para assassinar Ojeda. Uma dessas pessoas disse que o principal vice de Maduro e ministro do Interior, Diosdado Cabello, ordenou pessoalmente o assassinato, afirmou ela.

Ela disse que os investigadores eliminaram duas outras hipóteses: extorsão e disputas entre gangues. Quanto à terceira hipótese — um assassinato político —, ela disse: "Ainda não está provado. Mas podemos dizer que as probabilidades são muito preocupantes."

O presidente Gabriel Boric, do Chile, disse que se for demonstrado que a Venezuela ordenou o assassinato do Sr. Ojeda, "não é apenas uma violação da nossa soberania, é uma violação dos direitos humanos e tem os piores precedentes que conhecemos em nossa história", referindo-se à ditadura assassina do Chile.

O governo de Maduro, incluindo Cabello, negou repetidamente qualquer envolvimento no assassinato. Cabello brincou que o governo venezuelano não seria capaz de realizar tal crime. Tarek William Saab, procurador-geral da Venezuela, disse que o assassinato foi, na verdade, "uma operação de bandeira falsa que o próprio Estado chileno encobriu."

O porta-voz de Maduro recusou-se a comentar, enquanto o porta-voz de Cabello também não respondeu a um pedido de comentário para esta reportagem.

Os investigadores chilenos acreditam que agentes da contra inteligência venezuelana operaram a partir da embaixada da Venezuela em Santiago, de acordo com um alto funcionário próximo à investigação, que falou sob condição de anonimato para discutir descobertas que ainda não haviam sido tornadas públicas.

As acusações do Chile surgem quando Trump tem feito gestos de aproximação com Maduro. Ele enviou Richard Grenell, um enviado especial dos EUA, para se encontrar com Maduro em Caracas, e ele retornou com seis americanos que estavam detidos na Venezuela.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a reunião não significava que os Estados Unidos reconheciam Maduro como o legítimo presidente da Venezuela. Em vez disso, Grenell quer que Maduro concorde em aceitar de volta várias centenas de membros do Tren de Aragua detidos nos Estados Unidos e liberte cidadãos americanos detidos na Venezuela.

Os Estados Unidos retiraram seus diplomatas da Venezuela em 2019. O governo de Maduro chamou a reunião de "um novo começo nas relações bilaterais”. Na semana passada, o novo czar da fronteira dos EUA, Tom Holman, disse ao “Times” que os voos de deportação para a Venezuela começariam dentro de um mês.

Muitos observadores internacionais — incluindo o secretário de Estado Marco Rubio quando era senador — disseram que enviar venezuelanos de volta para a Venezuela sob o governo de Maduro seria uma sentença de morte.

O governo de Maduro tem um longo histórico de abusos de direitos humanos dentro da Venezuela. Mas o governo também tem rastreado dissidentes no exterior há anos, segundo ex-funcionários venezuelanos, especialistas em segurança e os próprios dissidentes.

Para isso, Maduro tem contado com uma rede de agentes venezuelanos, gangues criminosas e grupos rebeldes aliados para vigiar, intimidar e, em alguns casos, sequestrar dissidentes fora da Venezuela, de acordo com os ex-funcionários e especialistas.

Em 2021, membros de um grupo guerrilheiro colombiano, o Exército de Libertação Nacional, ou ELN, sequestraram um ex-tenente do Exército venezuelano, Franklin Caldera, que estava escondido na Colômbia depois de ajudar a atacar uma base militar venezuelana, segundo seu pai e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

O ELN levou Caldera para a Venezuela, onde ele foi preso e torturado. Em novembro, a comissão determinou proteção para mais membros de sua família fora da Venezuela devido ao aumento das ameaças.

Em dezembro de 2023, Ojeda viajou até a fronteira colombiana para planejar um possível levante contra Maduro com outros dissidentes, segundo um advogado da família de Ojeda. Lá, o ELN capturou o líder efetivo dos dissidentes — um ex-militar chamado Anyelo Heredia — e o levou de volta para a Venezuela, segundo Mundaray e Pablo Parada, um dissidente próximo a Heredia, mas Ojeda escapou.

Um mês depois, o governo venezuelano publicou uma lista de 33 militares que disse terem traído a nação. "Tolerância zero para traidores!" dizia o documento. Os nomes foram extraídos do telefone de Heredia, disse Mundaray, e muitos daqueles que estavam na Venezuela foram presos. Ojeda também estava na lista e, menos de um mês depois, ele foi assassinado.

Documentos judiciais mostram o planejamento do assassinato entre membros do Tren de Aragua, uma das organizações criminosas mais violentas e notórias da América Latina. Mensagens de telefones confiscados mostraram que um chefe do Tren de Aragua disse ao líder da gangue no Chile que eles seriam pagos uma grande quantia para sequestrar e matar Ojeda.

Isso desencadeou uma onda de atividades — todas detalhadas em um grupo do WhatsApp — em que membros da gangue obtiveram uniformes da polícia chilena, armas e veículos, segundo os documentos.

Às 3h05 da manhã de 21 de fevereiro de 2024, cinco homens disfarçados de policiais chegaram ao prédio de Ojeda em um Nissan Versa com luzes policiais no teto. Dias depois, seu corpo foi encontrado enterrado sob cimento. Agora, dissidentes venezuelanos ao redor do mundo vivem com medo.

— Não é fácil saber que estão procurando por você para te matar. Não é fácil saber que você não pode nem retornar ao seu país. A qualquer momento, posso ter o destino que Ronald teve — disse Parada.

