A- A+

Guerra no Oriente Médio Autoridades de Gaza denunciam cinco mortes em ataques israelenses Bombardeio noturno contra um prédio no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, matou um casal e as duas filhas e feriu outras 12 pessoas, segundo a Defesa Civil

As autoridades de Gaza reportaram neste sábado (20) a morte de cinco pessoas, incluindo quatro membros de uma mesma família, devido a ataques israelenses apesar do cessar-fogo em vigor.

Israel e o movimento palestino Hamas acusam-se mutuamente quase todos os dias de evidência da trégua instaurada em outubro de 2025, enquanto não avançaram os esforços para pôr fim de forma permanente à guerra.

Um bombardeio noturno contra um prédio no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, matou um casal e as duas filhas e feriu outras 12 pessoas, segundo a Defesa Civil.

O Hospital Al Shifa confirmou a chegada de quatro corpos dessa família e informou a existência de outra vítima fatal devido a outro ataque com drone no norte da cidade.

Questionado pela AFP, o exército israelense não reagiu imediatamente.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 1.012 palestinos morreram em ataques desde o início da trégua. Nesse período, Israel relatou cinco soldados mortos.

As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente estes balanços.





Veja também