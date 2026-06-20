Sáb, 20 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado20/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Autoridades de Gaza denunciam cinco mortes em ataques israelenses

Bombardeio noturno contra um prédio no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, matou um casal e as duas filhas e feriu outras 12 pessoas, segundo a Defesa Civil

Reportar Erro
Uma menina tenta andar de motocicleta com um homem carregando um botijão de gás de cozinha, perto de um prédio bastante danificado no campo de refugiados palestinos de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza, em 19 de junho de 2026Uma menina tenta andar de motocicleta com um homem carregando um botijão de gás de cozinha, perto de um prédio bastante danificado no campo de refugiados palestinos de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza, em 19 de junho de 2026 - Foto: Eyad Baba / AFP

As autoridades de Gaza reportaram neste sábado (20) a morte de cinco pessoas, incluindo quatro membros de uma mesma família, devido a ataques israelenses apesar do cessar-fogo em vigor.

Israel e o movimento palestino Hamas acusam-se mutuamente quase todos os dias de evidência da trégua instaurada em outubro de 2025, enquanto não avançaram os esforços para pôr fim de forma permanente à guerra.

Um bombardeio noturno contra um prédio no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, matou um casal e as duas filhas e feriu outras 12 pessoas, segundo a Defesa Civil.

Leia também

• UE diz que não será apenas mediadora na guerra da Ucrânia e cobra mais pressão sobre Rússia

• Guerra no Irã deixa a república islâmica intacta e uma oposição dividida

• Irã: Araghchi propõe diálogo entre países do Golfo após a guerra com EUA e Israel

O Hospital Al Shifa confirmou a chegada de quatro corpos dessa família e informou a existência de outra vítima fatal devido a outro ataque com drone no norte da cidade.

Questionado pela AFP, o exército israelense não reagiu imediatamente.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 1.012 palestinos morreram em ataques desde o início da trégua. Nesse período, Israel relatou cinco soldados mortos.

As restrições impostas à imprensa e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente estes balanços.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter