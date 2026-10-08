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Guerra Autoridades de Gaza relatam sete mortes em novos ataques de Israel Seis das sete mortes foram registradas na Cidade de Gaza

O serviço de defesa civil da Faixa de Gaza informou nesta quinta-feira (8) que sete pessoas morreram em diferentes ataques israelenses no território, enquanto o Exército de Israel afirmou que três das vítimas eram “terroristas”.

Seis das sete mortes foram registradas na Cidade de Gaza. Duas vítimas morreram em um ataque com drones contra um carro, e outra em um ataque, também com drones, contra uma tenda em um acampamento de deslocados, segundo o serviço de resgate e o Hospital Al Shifa, o maior de Gaza, localizado na capital.

O Exército israelense declarou à AFP que essas três vítimas eram “membros de organizações terroristas”. O comando militar acrescentou que está verificando as informações sobre as outras quatro vítimas.

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