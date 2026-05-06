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Guerra Autoridades de Gaza reportam 6 mortos em ataques israelenses Apesar do cessar-fogo firmado em outubro de 2025, Gaza segue mergulhada em uma violência diária enquanto persistem os ataques israelenses, com acusações mútuas de violação da trégua

Autoridades de saúde da Faixa de Gaza informaram que ataques israelenses ocorridos nesta quarta-feira (6) deixaram seis mortos ao longo do território palestino, bem como muitos feridos, entre eles o filho do principal negociador do movimento islamista Hamas.

Apesar do cessar-fogo firmado em outubro de 2025, Gaza segue mergulhada em uma violência diária enquanto persistem os ataques israelenses, com acusações mútuas de violação da trégua.

"Cinco pessoas morreram desde a manhã de hoje em ataques da ocupação [Israel] contra a Faixa de Gaza", indicou a Defesa Civil do território palestino, que é subordinada ao Hamas.

O hospital Al Ahli da Cidade de Gaza informou que recebeu "três mortos e muitos feridos após um ataque de um drone israelense contra o bairro de Zeitoun, a sudeste da Cidade de Gaza".

Outro ataque no bairro de Al Daraj, também na Cidade de Gaza, matou uma pessoa e feriu outras dez, entre elas o filho do principal negociador do Hamas Khalil al Hayya, segundo o hospital e uma fonte de segurança.

Azzam al Hayya ficou "gravemente ferido no ataque aéreo israelense", disse a fonte à AFP.

Outras duas pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas em ataques israelenses em outras partes do território, segundo a agência de defesa civil e os hospitais.

Um deles era um agente da polícia do Hamas, segundo uma fonte de segurança.

O cessar-fogo interrompeu em grande medida a guerra em Gaza, iniciada após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Mas a violência prosseguiu, com pelo menos 837 palestinos mortos desde o início da trégua, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

Nesse mesmo período, as forças armadas israelenses disseram que cinco soldados morreram na Faixa de Gaza.

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