Faixa de Gaza Autoridades do Mossad e CIA reuniram-se na sexta para 'avançar' sobre acordo de reféns, diz Israel O gabinete do primeiro-ministro israelense afirmou que o País está em contato com mediadores para um possível acordo, mas que o Hamas "não está interessado"

Israel informou neste sábado (9) que o chefe do serviço secreto israelense Mossad se reuniu na sexta-feira com o diretor da Agência Central de Inteligência americana (CIA) como parte dos esforços para garantir a libertação dos reféns retidos em Gaza.

"O chefe do Mosad, David Barnea, reuniu-se ontem (sexta-feira) com o chefe da CIA, Bill Burns, como parte dos esforços incansáveis para promover outro acordo para a libertação de reféns", informou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmando que Israel está em contato com mediadores para um possível acordo, mas que o Hamas "não está interessado" e pretende "incendiar a região durante o ramadã".

