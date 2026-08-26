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Tragédia Inundações provocam 19 mortos e mais de 300 turistas desaparecidos no Nepal e Tibete Anúncio foi feito pelo Departamento de Turismo do país

Casas ficaram parcialmente submersas em água barrenta às margens de um rio após enchentes repentinas no Bazar de Trishuli, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 26 de agosto de 2026 Foto: Prabin Ranabhat/AFP

Casas ficaram submersas em lama após enchentes repentinas em Devghat, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 26 de agosto de 2026 Foto: Prakash Mathema/AFP

Uma torrente de água barrenta invade o rio Trishuli após enchentes repentinas no distrito de Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026 Foto: Anup Ojha/AFP

Casas ficaram parcialmente submersas em água barrenta às margens de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 26 de agosto de 2026 Foto: Prabin Ranabhat/AFP

Uma casa ficou submersa em lama após enchentes repentinas no bazar de Trishuli, no distrito de Nuwakot, Nepal, em 26 de agosto de 2026 Foto: Prabin Ranhabhat/AFP

As autoridades do Nepal estão sem notícias de 384 turistas, 291 deles estrangeiros, depois que uma enorme inundação devastou a região fronteiriça com o Tibete e provocou pelo menos 19 mortes.

As imagens divulgadas pela polícia do Nepal mostram a cheia de um rio, que arrasta várias casas em seu percurso no distrito de Rasuwa.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

"Um balanço preliminar, elaborado por agências e recebido de empresas de turismo e viagens, identificou 384 viajantes, incluindo 291 cidadãos estrangeiros e 93 cidadãos nepaleses, reportados como desaparecidos nas áreas afetadas", informou o Departamento de Turismo do país.

Pelo menos 19 corpos foram recuperados após as inundações, informou a polícia, que também citou "vários agentes fora de contato" com as autoridades.

A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida da popular rota de 'trekking' de Langtang, assim como outras áreas usadas por viajantes na peregrinação hindu até Kailash Mansarovar.

Um porta-voz da polícia declarou à AFP que as autoridades não sabem a dimensão dos danos, mas garantiu que "alertaram as pessoas que estão perto da margem do rio para que se afastem".

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